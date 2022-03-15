Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla Türk vatandaşının tahliye edildiğini belirterek, Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan 100'den fazla Türk vatandaşının tahliyesine ilişkin, "Şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diaspora Bakanı Kandia Camara ile bakanlıkta baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki vatandaşların tahliye sürecine ilişkin, "Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu, 15 bine yaklaştık." diye konuştu.

Ukrayna'da dün akşam itibarıyla 300 ila 350 civarında Türk vatandaşının olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Mariupol'da 100'den fazla vatandaşımızın olduğunu görüyoruz. Orayla iletişimimiz çok sağlıklı değil ama malumunuz, Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı, kendisi de aslında Mariupol'da değil şu anda dışardan oradaki kontaklar üzerinden uydu telefonundan, binaların 8. katından mobil telefon çektiği için bize bilgileri aktardı."

Çavuşoğlu, bu vatandaşların Mariupol'dan tahliyesi ve güvenli bir şekilde çıkışı konusunu Antalya'da 10 Mart'ta düzenlenen üçlü dışişleri bakanları toplantısında da gündeme getirerek her iki tarafın yardımını istediklerini de anlattı.

Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklerken, bu insanların sağ salim tahliyesi için her iki tarafla da temasların sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, dün yaptığı telefon görüşmelerinde de sadece insani koridorun açılmasını değil vatandaşların tahliyesini de ele aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, vatandaşların bazı şehirlerden tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kiev'den vatandaşlarımızın gönderilmesi planlanıyor, Çernigiv üzerinden. Lviv'den iki otobüsün kalkmasını planlıyoruz. Bir tanesi Kırım Tatar Türklerini taşıyacak. Odessa'dan da yine bir otobüsü kaldıracağız bugün, gelen talepler üzerine. Diğer taraftan, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları, diğer soydaşlarımız ve bizden yardım isteyen diğer ülkelerin vatandaşlarına da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin tahliyesi konusunda da daha önce bilgi vermiştik. Mariupol'dan vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda dün akşam (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov beni gece yarısı aradı. Şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz."

Çavuşoğlu, Mariupol'da Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ndeki vatandaşların herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısı olmadığını da öğrendiklerini, diğer sivillerin de Mariupol'dan çıkarılması, insani ateşkes konusunda her iki tarafla da temasta kalarak çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

İki taraf arasında ateşkesin sağlanması ve sürdürülebilir kılınması için çaba sarf edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, tarafların kendi arasında anlaşması gereken konularda yakınlaşmalar olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu sabah Ankara'da Ukrayna müzakere heyetinden arkadaşlarla bir araya geldik. Bu hafta içinde yüz yüze ve telefonla çok sayıda görüşmelerimiz, temaslarımız olacak. Bugün bu görüşme ve temaslarla ilgili Kabine'ye de bir sunumla bilgi vereceğim." dedi.

Türkiye- Fildişi Sahili ilişkileri

Çavuşoğlu, mevkidaşı Camara'yı Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) misafir ettiğini, Ankara'da da ikili görüşmeyi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Fildişi Sahili'nin, Türkiye için Afrika'da çok önemli bir ortak olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Afrika'nın kuzeyinde terör olmasına ve Fildişi Sahili'nin ara sıra etkilenmesine rağmen bir istikrar ülkesi olduğunu belirterek, "Afrika'nın ilk 10 ekonomisinden bir tanesi ve Sahra Altı Bölgesi'nde de aynı şekilde bizim en önemli ortaklarımızdan bir tanesi. Bugün, sayın bakanla ekonomi, ticaret, yatırımların arttırılması sağlık alanında iş birliği ki, Fildişi Sahili Sağlık Bakanı da kısa bir süre önce ülkemizdeydi, sağlık bakanımızla beraber iş birliğini geliştirme konusunda faydalı görüşmeler gerçekleştirdi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla eğitim konusunu özellikle ele aldıklarını dile getirerek, Maarif Vakfı'nın yeni eğitim binalarına taşınması ve Fildişi Sahili yetkililerin verebileceği destekleri konuştuklarını söyledi.

Terörle mücadelede tüm Afrika ülkelerine destek verdiklerini bildiren Çavuşoğlu, eğitim alanında Fildişi Sahili'nden birçok öğrenciye burslar verdiklerini, aynı şekilde bu ülkeden imamların da Türkiye'de eğitim aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, Fildişi Sahili ile ekonomik iş birliğini geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Bizim şu andaki ticaret hacmimiz 2021 sonunda baktığımız zaman 827 milyon dolara çıkmış yani 1 milyar dolara çok yaklaşmış, bu yıl içinde 1 milyar doları geçeceğimize inanıyoruz, hızlı bir şekilde artıyor ve dengeli bir şekilde artıyor, hemen hemen tam bir denge var. Fildişi Sahili'nde Türk yatırımlarını artırmak istiyoruz, firmalarımızı teşvik etmek istiyoruz. Şu anda 240 milyon dolar civarında ve bana göre yetersiz. Önemli firmalarımız da var, biz bunu kolayca artırabiliriz. Sayın Camara da zaten İstanbul'da iş insanlarımızla görüşecekler ve Fildişi Sahili'nin ulusal kalkınma planı hakkında firmalarımıza ve bu planın sunabileceği fırsatları firmalarımıza anlatacaklar, birlikte firmalarımızı teşvik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının olacağını anlatan Çavuşoğlu, bu komisyon marjında da iş forumunun düzenlenebileceğini belirtti.

Türk Hava Yollarının Abidjan'a haftada 7 sefer düzenlediğini ve ihtiyaç olması halinde bunu da artırabileceklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Batı Afrika'da önemli gelişmeler var darbeler oldu, diğer taraftan Sahel bölgesindeki terörizm diğer ülkeleri de etkiliyor, Fildişi Sahili dahil. Bu konularda bugün bölgesel konuları da ele aldık. Batı Afrika'nın istikrarı demek tüm Afrika'nın istikrarı demektir ve Batı Afrika'nın ve tüm Afrika'nın istikrarı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz, uluslararası platformlarda da yakın iş birliğimiz var. Birleşmiş Milletler olsun, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde de iş birliğimizi geliştirme konusunda mutabıkız."