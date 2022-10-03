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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.
GÜNCEL 03.10.2022, 16:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirterek, "Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız." dedi.
Çavuşoğlu, Türkiye-Libya anlaşmalarına ilişkin, "Üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
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