Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bakan Çavuşoğlu, Dohuk'taki saldırıya ilişkin, "Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz, ihtiyaç olursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Tabii bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde de bunu yalanladık. Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve dün bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda de hemen istişareler yaptık, bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırmış olmamıştır. Bizim her zaman hedefimiz PKK ya da Suriye'de YPG/PYD terör örgütleri olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin Irak'ın değişik bölgelerinde bugüne kadar terör örgütü PKK'yla mücadele ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamları ile iş birliği yapabileceğimizi açıkladık. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları reddediyoruz. Türkiye bir taraftan aydınlatılması için iş birliği yapacağım derken Türkiye'ye yönelik bu tür açıklamalar doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye-Irak ilişkilerinin iyiye gittiği, terörle mücadelenin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir olayın manidar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine protestocuların girdiğine ilişkin iddianın doğru olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimize herhangi bir girme söz konusu değil. Irak makamları gerekli güvenlik tedbirlerini de her yerde aldılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bazı vize ofislerimizin önünde bir grup hadsiz asılı bayrağımızı yaktılar. Onun dışında eski büyükelçiliğimizin önünde bir gösteri oldu, daha sonra dağıldılar. Büyükelçiliğimize herhangi bir girme teşebbüsü de olmadı. Irak'ta bugün bir günlük yas ilan edildi, büyükelçiliğimizde bayrağı yarıya indirdik, Irak'taki yasa biz de tüm misyonlarımızla katılmış olduk." dedi.

Suriye özelinde iki ülkeyle (İran, Rusya) farklılar olduğunu ve bu iki ülkenin Suriye rejimine verdiği desteği doğru bulmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu iki ülkenin bizim operasyonlarımıza geçmişte olduğu gibi bugün de karşı oldukları açık. Tabii bu ülkelerin açıklamaları ortada da bizim ne söylediğimiz önemli, Cumhurbaşkanımızın ne söylediği önemli. Biz geçmişte de kimseden icazet almadık. Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'ye yönelik gerçekleştirdiğimiz harekata; hem Amerika'nın taahhütleri hem de Rusya'nın taahhütleri ve vardığımız mutabakatlar çerçevesinde bir ara verdik. Bu iki ülke de bu bölgeden YPG/PKK'lı teröristleri temizleme taahhüdünde bulundu. Bugüne kadar bu gerçekleşmediği için bu teröristler, Suriye içinde Suriyelilere aynı zamanda muhaliflere ve bizim askerimize, polisimize yönelik saldırıları devam ettirdiği gibi oradan kendi topraklarımıza yönelik saldırıları da arttırmaya başladı, şimdi böyle bir durumda Amerika olsa ne yapar? Rusya olsa ne yapar?"

Çavuşoğlu, Suriye'deki terör yapılanmalarından Türkiye'ye doğrudan saldırı olduğuna dikkati çekerek, "Askerimiz, polisimiz şehit oluyor, sivil insanlar ölüyor, masum Suriyeliler de öldürülüyor. Böyle bir durumda, bu teröristler burada olduğu sürece tehdit devam edecek. Biz de elimiz kolumuz bağlı kalamayız, sonuçta biz bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da. Her zaman terörle mücadelede teyakkuz halindeyiz, bir gece ansızın..." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD yönetiminin şu anda Türkiye'ye F-16'ların yeni modellerini vermek istediğini belirterek, "Mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda kitlerin de verilmesi, kongrede hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda böyle bir eğilim var çünkü bunun NATO için de önemli olduğunu görüyorlar, bölgemizin güvenliği herkes için önemli. ABD hatta kendi güvenliğimiz bakımından da önemli diyor. Bir taraftan F-35 problemi devam ediyor, CAATSA yaptırımları sebebiyle. Bu F-16'nın önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bir an önce de bunun temin edilmesi lazım." dedi.

Türkiye-ABD askeri heyetleri arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin olumlu seyrettiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin müttefikleriyle savunma sanayisi alanında iş birliği yapmak istediğini, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların bulunduğunu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde de bu konunun gündeme geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"F-16'ya tabii ki Amerika'dan almak için bir girişimde bulunduk ama bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme de evet dememiz mümkün değil. Yani sonuçta şimdi oradan ne diyor? Yunanistan hava sahası derken neyi kastediyorsunuz? Yunanistan'ın haksız bir şekilde benim dediği ve bizim de aidiyeti belli olmayan adalar var, adacıklar var onlar da bizim yani anlaşmalarla daha önce belirlendi dediğimiz. Burada Yunanistan'ı haklı görmenin gerekçesi ne? ABD bir kere bugüne kadar sürdürdüğü daha düne kadar diyelim; gerek Kıbrıs'ta gerekse Türkiye-Yunanistan arasında bu izlediği dengeli politikadan bir sapma yaşamıştır, bu denge politikasına ABD'nin tekrar dönmesi gerekiyor."

"Ermenistan'dan somut adım bekliyoruz"

Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme sürecinde son duruma ilişkin, "Hem Türkiye olarak hem Azerbaycan olarak biz Güney Kafkasya'da barış ve istikrar istiyoruz. Herkesin yararına olan barış ve istikrar istiyoruz, Ermenistan da dahil. O nedenle Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'ın teklifleri ortada, bizim yaklaşımımız ortada. Özel temsilcilerimiz atandı, görüşmeler devam ediyor. Güven artırıcı adımlar attık, uygulamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeleri ve anlaşmaları da hatırlatan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya üzerinden Batı'ya malların gitmesi mümkün olmadığı için Orta Koridor'un da çok önem kazandığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Azerbaycan samimi, biz samimiyiz. Ermenistan'ın ne kadar samimi olduğunu uygulamada görmek istiyoruz. Şu ana kadar mesajlar var, açıklamalar var. Bir baskı da var, doğru. Dışardan diaspora, içerden fanatik grup. Ama somut adımlara geldiğimiz zaman, Ermenistan'dan henüz o somut adımları görmedik. Zengezur projesi dahil diğer projelerde veya kapsamlı barış anlaşması... Yani artık bu yönetimin, (Nikol) Paşinyan başbakanlığında Ermenistan'daki yönetimin bu konularda barış için olumlu adımlar atması lazım. Söylem yetmez. Bazı söylemleri görüyoruz, olumlu karşılıyoruz ama adımda var mısınız, yok musunuz?"

Türkiye'nin süreci Azerbaycan'la koordine ederek yürüttüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "Bölgede atılacak adımlar herkesin yararınadır. Ermenistan'dan da bu konuda somut adımlar bekliyoruz." dedi.