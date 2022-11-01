Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın ihraç ettiği ürünlere, tüm dünyanın ihtiyacı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde katıldığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldiği toplantıdan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tahıl koridoru anlaşmasına yönelik bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Tahıl koridorunun, özellikle Rusya'nın 'Çekildim ve iş birliği yapmayacağım' diye yaptığı anonstan sonra devam edip etmeyeceği konusunda çok sorular alıyoruz ama biz bu süreci aşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Bu konudaki temasların başladığını belirten Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleeksi Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini, kendisinin de dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü anımsattı.

Bakan Akar'a Rusya'nın güvenlikle ilgili bazı taleplerinin iletildiğini, Lavrov'un da Rusya'nın ihraç etmeye çalıştığı tahıl ve gübrenin önündeki engellerin devam ettiğini dile getirdiğini aktaran Çavuşoğlu, bu konuda BM Genel Sekreterliğine de bir mektup yazıldığını ve bu mektubun bir kopyasının Türkiye'ye de gönderileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçta en başta mutabakata varıldığı gibi tahıl sevkiyatında şu anda yüklü gemilerde bir sıkıntı yok ama sonrasında devam etmesi için sorunların aşılması lazım. Yine mutabakata varıldığı gibi Rusya tahıl ve gübresinin önündeki engellerin kaldırılması için somut adımların atılması lazım. Her iki ülkenin ihraç ettiği ürünlere tüm dünyanın, özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ihtiyacı var. Biz Türkiye olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da Putin ile bir görüşmesi olacak, Zelenskiy ile bugünlerde bir görüşmesi olacak. Açıklamalar gelecek Cumhurbaşkanlığımızdan...Cumhurbaşkanı'mız bizzat bu konuyla ilgileniyor, biz yoluna koyacağımıza inanıyoruz."

Savaşın devam ettiğini ancak Türkiye'nin de katkısıyla tahıl anlaşması, esir takası, Zaporijya Nükleer Enerji Santraliyle ilgili adımlar atıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Tahıl anlaşması tabii bunların başında geliyor ama tüm dünya insanlığını yakından ilgilendiren konu olduğu için biraz savaştan ayrı tutmak, işleyişle ilgili sorunlar varsa bunları da hep beraber aşmak lazım, biz de çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

"Sonuç odaklı, çok faydalı bir istişare toplantısı oldu"

Bugün yapılan toplantıya yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kurulduğu günden beri istişarelere çok önem verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu, herhalde bu dönemde en son yapılan istişare. Çünkü bundan önce de grup grup milletvekilleriyle Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir araya geldiler. Milletvekillerimiz özellikle yaz döneminde sahadalardı. Milletimizden gelen talepleri ilettiler. İlgili bakan arkadaşlarımız, bizler de dahil gelen sorular varsa cevapladık. Yine talepler varsa sorunlar varsa da onların çözümü noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerekli talimatları verdi. Sonuç odaklı çok faydalı bir istişare toplantısı oldu bugün, her zaman olduğu gibi." değerlendirmesini yaptı.

"Teknik düzeyde çalışma devam ediyor"

Rusya'dan gelen, Türkiye'de doğal gazla ilgili merkez kurulmasına ilişkin teklifle ilgili son durumun sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Gaz merkeziyle ilgili Putin'in teklifinden sonra enerji bakanlarını görevlendirdiler, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Sayın Putin. Bir çalışma yapılıyor ve bu çalışma neticesinde ne kadar talep var, Avrupa'da özellikle, çünkü bu gaz merkezi, kurulacak merkez, ilave boru hatları da olabilir, esas itibarıyla Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihraç edeceği gazla ilgili, Putin de bunu söylemişti. Ama ileride gaz piyasası oluştuktan sonra fiyatların belirlenmesi ve yine LNG yöntemiyle farklı ülkelere de gidebilir. Bununla ilgili şu anda teknik düzeyde enerji bakanlıklarımız arasında çalışma devam ediyor. Biz de özellikle Avrupa'da ne kadar talep olacak, olmayacak o konuda da Dışişleri Bakanlığı olarak katkılarımızı yapıyoruz."