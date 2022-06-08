Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Ziyaret çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra tahıl tankerlerinin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda yaşadığı endişelerin ele alınması bekleniyor.