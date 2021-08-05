Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'taki orman yangınlarında düne göre daha iyi durumda olduklarını belirterek, "Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, orman yangınlarında 200'üncü saatin içinde olduklarını, tüm ekiple beraber farklı noktalarda yangınla mücadele ettiklerini söyledi.

Bazı cephelerde etkin müdahale sayesinde kontrolün sağlandığını, soğutma çalışması yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı cephelerde ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi durumda olduğumuzu söylemek isterim. Çünkü dün bıraktığımız noktadan yangının daha ileriye gitmesini arkadaşlarımızın cansiperane çalışmaları, havadan ve karadan müdahaleleri sayesinde durdurduk. Bazı cephelerde ise soğutma çalışmalarımız tamamlanmıştır. Havadan da yoğun müdahale var. Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptı."

"Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik"

Orman yangınlarına yoğun şekilde müdahale edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Rüzgarın hızını kesmesini beklediklerine değinen Çavuşoğlu, "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Rüzgar bugün güçlü olduğu halde yangının ilerlemesini durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bu yangındır, kesin olarak kontrol altına alacağız demek de doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yangından etkilenenlerin de olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, yangınlardan etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok." dedi.

Çavuşoğlu, yangından zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanacağını, sahada hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.