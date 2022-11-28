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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile üçlü mütabakat sürecinde hala atılması gereken adımlar var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye ile yapılan üçlü mutabakat kapsamında atılan adımlara ilişkin, "Süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var." dedi.

GÜNCEL 28.11.2022, 16:07
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile üçlü mütabakat sürecinde hala atılması gereken adımlar var

Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yapılan üçlü mutabakata ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına işaret ederek, "Çok sayıda ikili görüşme de olacak. Örneğin Almanya Dışişleri Bakanı (Annalena) Baerbock ve İngiliz Dışişleri Bakanı (James) Cleverly’le görüşeceğiz. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile de yarın Bükreş’te üçlü formatta bir araya geleceğiz." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından bazı olumlu adımlar atılsa da üçlü görüşmede çalışmalara devam edilmesi kararı alındığını belirten Çavuşoğlu, "Bu şu demek, muhtıradaki yükümlülüklerin bazılarını yerine getirdiler, bir kısmını da yerine getirmediler. Yani henüz bazı somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclisimizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) da İsveç Başbakanı'na (Ulf Kristersson) bu hususları iletti. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin şartları yerine getirmesine ilişkin ise "Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç." değerlendirmesini yaptı.

Mısır'la ilişkilere yönelik soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir." dedi.

Çavuşoğlu, Suriye ile ilişkilere yönelik soruya "Amacımız Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor. Amacımız anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak. Angajmanın bir ayağı da bu. Anayasa Komitesi tarafından bir ilerlemenin sağlanması lazım ama orada bir ilerleme yok." yanıtını verdi.

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