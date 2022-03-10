Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısında, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ukrayna tarafının Türkiye'den garantör olma talebini yinelediğini söyledi.