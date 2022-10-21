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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Ermenistan'ın AGİT girişimi) Böyle oldubittiler olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın AGİT girişimine ilişkin, "AGİT çözümsüzlüğün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT’in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldubittiler olmaz." dedi.
GÜNCEL 21.10.2022, 10:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin’de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, ABD'nin OPEC+ grubu kararlarına tepkisine dair, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, petrol fiyatlarına ilişkin, "Kaldırın bu yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız. Sadece bir ülkeyi (Suudi Arabistan'ı) tehdit ederek sorunu çözemezsiniz." dedi.
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