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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim." dedi.
GÜNCEL 29.12.2022, 10:03
Bakan Çavuşoğlu, "Değil 12, Ege’de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir." ifadelerini kullandı.
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