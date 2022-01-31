Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının sivilleri hedef alan terör saldırıları olduğunu belirterek, "Biz Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız." dedi.

Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile Manama'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Kardeş ülke Bahreyn’de 5 yıl aradan sonra tekrar bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, mevkidaşı Bakan ez-Zeyyani ile çalışma arkadaşlarına gösterdikleri misafirperverlik ve son derece verimli geçen toplantılar için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, bu görüşmenin geçen eylül ayından bu yana mevkidaşı ez-Zeyyani ile yaptığı 3. görüşme olduğuna işaret ederek, yaptıkları her görüşmenin son derece verimli ve sonuç odaklı geçtiğini söyledi.

Ez-Zeyyani’nin kasım ayında Ankara’ya yaptığı ziyarette kendisine Asya İş birliği Diyaloğu Dönem Başkanlığının devredildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Asya İş birliği Diyaloğu Dönem Başkanlığında Bahreyn’in neler yapacağını, öncelikleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler de verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha söylemek isterim ki; Bahreyn'in dönem başkanlığını, önceliklerini ve de bu dönemde gerçekleştirecekleri faaliyetleri en güçlü şekilde destekleyecek olan ülke Türkiye olacaktır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugünkü görüşmelerin özellikle son zamanlarda artan temasların bir göstergesi olduğunun altını çizerek, "En kısa zamanda majesteleri Kral Hamad’ı ülkemizde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, en iyi dileklerini ve de Kral Hamad’a davetini bir kere getirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının da en iyi dileklerini Bahreynli kardeşime bir kere daha iletmek isterim." ifadesini kullandı.

Bahreyn’de dün başlayan ve bugün devam eden görüşmelerde, ikili ilişkilerin enine boyuna ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, hangi konularda hangi adımların atılacağı, hangi anlaşmaların imzalandığı, bunların uygulanıp uygulanmadığı ve ilerleyen süreçte imzalanacak belgeler gibi konuların değerlendirildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti.

"Bunların biri de New York'ta hazırladığımız eylem planı. Taslağımızı hazırladık, müzakere ediyoruz. Yine dünkü toplantıda, Bahreyn Dışişleri Bakanlığından çok kıymetli arkadaşlarımızın, mevkidaşlarımızın ikili ilişkiler, insan hakları ve diplomasi akademisinin faaliyetleri üzerine ilginç ve faydalı sunumlarını da izledik. Diplomasi akademileri arasında da daha iyi bir iş birliğini olması konusunda hemfikiriz."

Türkiye ile Bahreyn arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Karma Ekonomi Komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ilgili eş başkanlar ve bakanların bu toplantıyı 23 Mart’ta gerçekleştirmek konusunda mutabık kaldığını ve Dışişleri Bakanlığı olarak kendilerine her türlü desteği vereceklerini söyledi.

"Bu bölgenin ve bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz"

Çavuşoğlu, bugüne kadar Bahreyn'de yeni havalimanı dahil gerçekleştirilen projelerde Türk firmalarının önemli görevler üstlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Veliaht Prens Başbakan'la da bir araya geldik. Başbakan Salman'la bir araya geldiğimiz zaman ülkenin ekonomik vizyonu hakkında da önemli bilgi sahibi olduk. Bu vizyon çerçevesinde Türkiye olarak firmalarımızla birlikte elimizden gelen desteği vereceğimizi söylemek isterim. Tabii savunma sanayinden sağlık ve çevreye kadar iş birliği imkanlarımız mevcut. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tabii bölgesel konuları da değerlendirdik. Bu bölgenin ve bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz. Bu alanlarda Körfez bölgelerindeki yakınlaşmalardan biz memnuniyet duyuyoruz."

Türkiye ile bazı Körfez ülkeleri arasında göreceli olarak soğukluk yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bunu gidermek için ilişkilerimizde eski günlerimize dönmek için temasları başlattık. Temaslarımız hakkında da kardeşim Abdullatif’e de bilgiler verdim. Bu süreci, Bahreyn’in güçlü bir şekilde desteklediğini gördük. Hepimizin arzusu, kardeşler arasında sorunların olmaması, iş birliğinin ön plana çıkması. Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki sorunların barışçıl yönden çözümü konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Elbette terörle mücadele de önemli. Biz terörle mücadelede çifte standart içine düşmeden tüm terör örgütleriyle amacı ne olursa, ideolojisi ne olursa olsun, hedefi kim olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz."