Dışişleri: AB’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez
GÜNCEL 24.06.2022, 19:44
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AB’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. AB Zirvesi’nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir." denildi.
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