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Dink cinayeti davasında eski jandarma istihbarat görevlisi 2 sanığa tutuklama kararı

Dink cinayeti davasında, eski Trabzon jandarma istihbarat görevlileri Veysal Şahin ile Volkan Şahin'in, cinayeti önceden bildiklerine dair delillerin bulunması ve tutuklulukta geçen sürelerinin azlığı dolayısıyla tutuklanmalarına hükmedildi.

Dink cinayeti davasında eski jandarma istihbarat görevlisi 2 sanığa tutuklama kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında, hazır sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti başkanının, kaçma girişiminde bulunduğuna ilişkin mahkemeye belge geldiğini ve ev hapsi kararı verdiklerini hatırlattığı sanıklardan eski Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz'ün, bu konuda ve mütalaaya karşı diyecekleri soruldu. 

Kaçma iddialarıyla ilgili konuşan Ali Öz, 24 Aralık 2020'de, yaşlı anne ve babasına bakmak için Konya'da bulunduğunu, Ecevit Ömür adlı bir kişinin kendisini o gün saat 12.00'de aradığını ve bir haber yayınlandığını söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Haberim yok, dedim. Hal hatır sorduk kapattım. Yalnız Ecevit Ömür bana, 'Eşim de arabada, bir yere gidiyorum.' şeklinde tam hatırlayamadığım bir şeyler söyledi. Daha sonra internetten takip ettiğim haber sitelerine baktım, haberi göremedim. Bu arada İstanbul'dan arayan kızım da söyledi. Habertürk'te o haberi gördüm. Görünce hemen avukatımı aradım, onunla görüştüm. Öğleden sonra hemen bir dilekçe hazırladım. Sabah saat 05.00'te Konya'dan hareketle İstanbul'a geldim. Buraya da bir dilekçe sundum hemen. Benim öyle kaçma gibi bir şeyim yok."

Mahkeme heyeti başkanın, "Gürcistan belge göndermiş, bir arayışta bulunduğunuza dair. Ayrıca belgede size ait cep telefonu var kimlerle irtibata girdiğinize dair." ifadesi üzerine tekrar konuşan Öz, "Kabul etmiyorum. HTS kayıtları çıkarılsın. Yurt dışından sadece Ahmet adlı bir kişiyle görüştüm. Bir miras meselesiyle ilgiliydi. Böyle bir şeye tevessül etmedim ve etmem de. Benim yetişme tarzım ve aile anlayışım buna müsaade etmez." diye konuştu.

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