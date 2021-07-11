DHMİ 'uçuş trafiği yönetiminde' Avrupa birincisi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezinin, bu yılın ilk 6 ayında yönettiği 324 bin 706 trafikle Avrupa'da birinci sırada yer aldığını söyledi.Ulaşımın her modunda tüm kurumların ve çalışma arkadaşlarının, daha yüksek standartlarda hizmet sunmak için çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Türk hava sahasını kullanan hava araçlarına hava trafik kontrol hizmeti sağlayan DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezimiz, yılın ilk 6 ayında uçuş trafiği yönetme bakımından Avrupa'nın tüm diğer büyük merkezlerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı. Bu başarılar bizi gururlandırıyor. Başarılar tesadüfle olmuyor, çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hava yollarımızı son teknolojiyle donattık"

Hava yollarının günlük hayatın akışına en çok etki eden ulaşım modlarından birisi olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin geçmiş yıllardan kalma büyük altyapı eksiklikleri vardı. Bütün bu eksiklikleri gidermek için var gücümüzle çalışarak çok kısa zamanda çok büyük projeleri tamamladık. Hava yollarımızı ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefine yakışacak şekilde yaptık. Çağın gerekliliklerine uygun olarak son teknolojiyle donattık. 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında, Türk hava sahasını kateden hava araçlarına 7 gün 24 saat, her türlü meteorolojik koşulda kontrol ve koordinasyon hizmetini başarıyla verme kabiliyetine sahibiz. 'Hava yolları, halkın yolu olacak' dedik, halkımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."