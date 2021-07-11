Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
Erdoğan: Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir
Erdoğan: Türkiye, dün olduğu gibi...
TBMM'de bu hafta Turizmi Teşvik Kanunu ve ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi görüşülecek
TBMM'de bu hafta Turizmi Teşvik...
DHMİ 'uçuş trafiği yönetiminde' Avrupa birincisi oldu
DHMİ 'uçuş trafiği yönetiminde' Avrupa...
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 387 bin 105 aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24...

DHMİ 'uçuş trafiği yönetiminde' Avrupa birincisi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin yılın ilk 6 ayında uçuş trafiği yönetiminde Avrupa'nın diğer büyük merkezlerini geride bırakarak birinci sırada yer aldığını bildirdi.

DHMİ 'uçuş trafiği yönetiminde' Avrupa birincisi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluDevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİHava Trafik Kontrol Merkezinin, bu yılın ilk 6 ayında yönettiği 324 bin 706 trafikle Avrupa'da birinci sırada yer aldığını söyledi.Ulaşımın her modunda tüm kurumların ve çalışma arkadaşlarının, daha yüksek standartlarda hizmet sunmak için çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Türk hava sahasını kullanan hava araçlarına hava trafik kontrol hizmeti sağlayan DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezimiz, yılın ilk 6 ayında uçuş trafiği yönetme bakımından Avrupa'nın tüm diğer büyük merkezlerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı. Bu başarılar bizi gururlandırıyor. Başarılar tesadüfle olmuyor, çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hava yollarımızı son teknolojiyle donattık"

Hava yollarının günlük hayatın akışına en çok etki eden ulaşım modlarından birisi olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin geçmiş yıllardan kalma büyük altyapı eksiklikleri vardı. Bütün bu eksiklikleri gidermek için var gücümüzle çalışarak çok kısa zamanda çok büyük projeleri tamamladık. Hava yollarımızı ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefine yakışacak şekilde yaptık. Çağın gerekliliklerine uygun olarak son teknolojiyle donattık. 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında, Türk hava sahasını kateden hava araçlarına 7 gün 24 saat, her türlü meteorolojik koşulda kontrol ve koordinasyon hizmetini başarıyla verme kabiliyetine sahibiz. 'Hava yolları, halkın yolu olacak' dedik, halkımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.