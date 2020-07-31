Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
İstanbul'da havadan trafik ve kurban kesimi denetimi
İstanbul'da havadan trafik ve kurban...
Devlet Bahçeli sosyal medya paylaşımlarına başladı
Devlet Bahçeli sosyal medya paylaşımlarına...
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuh Peygamber Üs...
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor

Devlet Bahçeli sosyal medya paylaşımlarına başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Temmuz'da ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tekrar başladı.

Devlet Bahçeli sosyal medya paylaşımlarına başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Temmuz'da ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tekrar başladı.

Twitter hesabında, Süper Lig'e yükselen son takım olan Fatih Karagümrük'ü kutlayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Bahçeli, paylaşımında, Fatih Karagümrük formasının olduğu bir fotoğrafa da yer verdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.