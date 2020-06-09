Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın corona korona survivor
Türkiye 125 ülkenin yardım talebini karşıladı
Türkiye 125 ülkenin yardım talebini...
AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR ?
AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR...
Türkiye'nin en değerli markası THY
Türkiye'nin en değerli markası THY
DSÖ: Asemptomatik hastalardan Kovid-19'un bulaşması nadir
DSÖ: Asemptomatik hastalardan Kovid-19'un bulaşması...
İstanbul havalimanlarında 5 ayda 19 milyondan fazla yolcu uçtu
İstanbul havalimanlarında 5 ayda 19...

DERNEK ÜYELİĞİNDEN NASIL İSTİFA EDİLİR ?

Vatandaşların, e-Devlet üzerinden dernek üyeliğinden istifa edebileceği bildirildi.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN NASIL İSTİFA EDİLİR ?

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerinin, kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 içinde il ve ilçe sivil toplumla ilişkiler birimlerine bildirme yükümlülüğü getirildiği belirtildi. 

Açıklamada, bu değişikle derneklerin her türlü iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılabileceğinin de hüküm altına alındığı vurgulandı.

1 milyon 89 bin 199 kişi dernek üyeliğini sorguladı

Bu düzenlemeler çerçevesinde vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden derneklere üye olup olmadıklarını sorgulayabildiklerine işaret edilen açıklamada, bugüne kadar bu hizmeti kullanarak 1 milyon 89 bin 199 kişinin dernek üyeliğini sorguladığına değinildi.

Hayata geçirilen yeni uygulama ile vatandaşların siyasi partiler ve sendikalarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden dernek üyeliğinden istifa edebilmesine imkan sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, derneklere üyelik başvurularının da e-Devlet'ten yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

Anahtar Kelimeler:
Derneküyeliküyelikten çıkmaDernek üyeliğinden çıkmaE DevletDernek üyelik SorgulamaÜye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.