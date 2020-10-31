Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Selçuk: 5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık
Selçuk: 5 milyon liralık acil...
Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi
Depremin merkez üssü Seferihisar havadan...
Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık
Depremin olduğu andan itibaren şu...
İzmir'deki depremde can kaybı 25'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi
İzmir'deki depremde can kaybı 25'e,...
Doğanlar Apartmanı enkazındaki anne ve 4 çocuğuyla iletişime geçildi
Doğanlar Apartmanı enkazındaki anne ve...

Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki depremle ilgili, "Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor." dedi.

Bakan Kurum, "17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kurum, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapılacağını söyledi.

"56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Kurum, "Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak." diye konuştu.

Bakan Kurum, "56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı." dedi.

Kurum, yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlara kira yardımı yapılacağını söyledi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.