Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir." diye konuştu.

Erdoğan, "Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir"

Deprem bölgesine yönelik çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Kurumlarımıza çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir. Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. "İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, sular altına kalan esnafımıza TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek."

Erdoğan, "Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi." dedi.

"Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünün hedeflendiğini açıkladı.

Erdoğan "Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enkazların hala kaldırılamadığından şikayetçi olacak kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür." dedi.

Erdoğan, "Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin, insanlıktan nasibini almamış, kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temenni ederdim ki ana muhalefetin başındaki zat arayıp da 'bize ne düşer', bunu sorsun." diye konuştu.

"Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek"

Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, "Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek." diye konuştu.

Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir." dedi.

Yüz yüze eğitime geçiş konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarının değerlendirileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin bir kısmı, İslamı kendilerine göre yeniden tanımlama ve biçimlendirme teşebbüsüne girecek kadar sınırları zorlamaktadır." dedi.

"Yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hızlı toparlanma sürecine giren ekonomimizin bu eğilimi 4. çeyrekte de sürdüreceğine, yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza inanıyorum."