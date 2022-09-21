Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 mürettebatın yaralandığını açıkladı.

GÜNCEL 21.09.2022, 17:25
Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Vali Atik, yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı da Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 mürettebatın yaralandığını açıkladı.  

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