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Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı...

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilajAnadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle kıyılarda ya da açıkta yoğunlaşabilen müsilaj, doğaya zarar verdiği kadar çevre sakinlerini de rahatsız ediyor.

Bostancı İskelesi'ndeki yolculardan Yusuf Kaya, Büyüada'da yaşadığını ve oluşan görüntüden rahatsız olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bunun bir an önce halledilmesi gerekiyor -ki nasıl olacak biz de bilmiyoruz- kimse de bir açıklama yapmıyor. Toplu kütleleri dağıtmak için bir motor geliyor İBB'nin. O bir dağıtım yapıyor, o kadar, başka bir şey görmedim. Bu şekilde devam ederse denize giremeyeceğiz. Hem de balıklara falan çok zararı var. Kimse bir açıklama yapmıyor, bizim de önerimiz bir an önce bitmesi ama biz de bilmiyoruz ne olacağını."

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