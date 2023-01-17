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Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerinin eğitimi sırasındaki torpido atışlarıyla hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.
GÜNCEL 17.01.2023, 17:17
MSB'den yapılan açıklamada, "Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadesi kullanıldı.
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