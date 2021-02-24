Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.
DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüpheli yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.
24 Şubat 2021 Çarşamba 10:36
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.