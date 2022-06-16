DBP'li Aydeniz ile HDP'li Önlü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki izinsiz gösteride polise yumruk atan Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan Önlü hakkındaki fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı.Fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri TBMM Başkanlığına gönderecek.

Bundan sonraki süreç, Meclisin takdirinde işleyecek.