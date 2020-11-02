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Dayısı “Bilgisayar şeytan işi” dedi o yazılım uzmanı oldu.

Anıl Orkunoğlu’nun hayatı filmlere taş çıkaracak cinsten. Çocuk yurdunda büyüyen, sokaklarda simit satan Orkunoğlu’nun bilgisayarlara duyduğu merak, kaderini şekillendirdi. “Bilgisayar şeytan işi” diyen dayısından yediği dayaktan sonra bilgisayar konusunda uzmanlaşmayı kafasına koyan Orkunoğlu, şimdi dünya devi şirketlerle çalışan bir yazılım uzmanı.

Dayısı “Bilgisayar şeytan işi” dedi o yazılım uzmanı oldu.

Anıl Orkunoğlu’nun Yeşilçam filmlerine taş çıkaracak bir yaşam öyküsü var... 1986 yılının haziran ayında İzmir’de dünyaya gelen Orkunoğlu, annesi ve babası ayrılınca çocuk yurduna verilir. 6 yaşına geldiğinde anneannesi onu yanına alır. Annesiyle 9 yaşındayken tanışır. Zorlu başlayan hayatı, çocukluk yıllarında da çetin geçer: “Babamı hiç görmedim. Sokaklarda büyüdüm. Midye, simit, balon satarak okul harçlığımı çıkarırdım. Bir de kazandığım parayla internet kafelere giderdim.”


DEMİR SOPAYLA DÖVDÜ


Orkunoğlu’nun bilgisayar ve internete olan bu ilgisi, kaderini de şekillendirir: “Bir gün dayım beni internet kafede yakaladı. ‘Şeytan işi bu’ deyip demir sopayla dövdü beni. İşte o gün ‘Ben bilgisayarcı olacağım!’ dedim. Sonrasında internet kafelerde çalışmaya başladım. Yaşıtlarım oyun oynarken, ben bilgisayarın donanımına, formatına, yazılımına merak duyuyordum.” 


DÜNYA DEVLERİYLE ÇALIŞIYOR


Hayatına bilgisayara olan ilgisi doğrultusunda yön veren Anıl Orkunoğlu “önce eğitim” der, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirir. Microsoft Bilge Adam Sertifikası da alan Orkunoğlu, şimdi dünya devi şirketlerle çalışan bir yazılım uzmanı: “İzmir’de geçen sıkıntılı yıllarımın ardından İstanbul’a geldim. İyi bir işadamının yazılım işlerini yapmaya başladım. Farklı şirketler için de çalıştım. Sonrasında yurtdışı maceram başladı. Başta Uber olmak üzere birçok büyük firmayla, otelle çalıştım. Halen de çalışmaya devam ediyorum.”

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Anıl Orkunoğlu
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