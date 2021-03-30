Dayanıklı Avcılar’a katkı yapacaklar!

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli önderlik yaptı, Güvenilir Ürün Platformu ile Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürlüğü işbirliğinde virüse karşı farkındalık duvarı örüldü. İki hafta boyunca verilen ürün güvenliği eğitimlerini başarı ile tamamlayan katılımcılara Güvenilir Eller Sertifikası verildi.

Virüs ile mücadelenin yoğunlaştığı bugünlerde örülen bu duvarla Avcıları’ın mavi renge doğru ilerlemesinde önemli bir çalışma yapılmış oldu.

Sertifika töreninde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, eğitim çalışmasının Avcılar’ın pandemiye karşı direniş gücünü artırdığını belirterek, “Biz kentleşmede yeni bir anlayışı yerleştirmeye çalışıyor. Dayanıklı kent kavramını yerleştiriyoruz. Önce depreme dayanıklılık konusunda önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Bu eğitim çalışması ile de virüse karşı kentin dayanıklılık gücüne katkı yapmaya çalışıyoruz. Mutlu ve huzurlu bir kent için toplumun ve kentin sağlığı ve güvenliği hepimizin arzusu. Güvenilir kent konusunda yapılan bu çalışmada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmada gıda güvenliği, ürün ve tüketici güvenliği, sunum teknikleri gibi ana başlıkları içeren eğitime katılan ve sertifika almaya hak kazanan tüm esnaf komşularımı kutluyorum. Duyarlılıkları ve çabalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Unilever Ev Dışı Tüketim’in çok uzun süredir yaptığı Güvenilir Eller eğitimleri ile Güvenilir Ürün Platformu’nun Güvenli2023 eğitimleri birleşerek pandemiye karşı farkındalık çalışmaları Avcılar esnafı ile devam etti. Eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerinin çalışanlarına sertifikaları ise Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin ev sahipliğinde Unilever Ev Dışı Tüketim Pazarlama Lideri Özge Akpınar ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın katılımı ile online olarak düzenlenen sertifika töreni ile verildi.

Avcılar Belediyesinin iş birliğinde ilçede pastaneden lokantaya onlarca işletmeye verilen eğitimler sonrası sertifika almaya hak kazanan 210 esnaf yapılan bu törenle açıklandı.

DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Unilever Ev Dışı Tüketim Pazarlama Lideri Özge Akpınar ise bu iş birliğiyle ilgili “Böylesine önem taşıyan gıda güvenliği bizim de sektöre fayda sağlamaya çalıştığımız kritik alanlardan bir tanesi. Unilever Ev Dışı Tüketim Ekibi olarak her 2 profesyonel mutfaktan 1’ine ulaşmanın, şeflerle yakın temas halinde çalışmanın bize getirdiği sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle ev dışı tüketim sektörünün gelişimine katkı sağlayacak adımlar atmaya odaklanıyoruz. Senelerdir markamızın ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ amacı doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre farklı alanlarda destek veriyoruz. Pandemi döneminde en büyük amaçlarımızdan biri de ev dışı tüketim sektörü için normalleşme süreçlerinde güvenilir bir yol arkadaşı olmak. Bu doğrultuda 2016 yılından bu yana 63 bin 335 mutfak çalışanına fayda sağlayan ‘Güvenilir Eller’ eğitim modüllerimizin arasına geçtiğimiz yıl ‘Personel Hijyeni Önlemleri’ içeriğini ekledik ve ‘Güvenilir Eller’ eğitimini ücretsiz olarak tüm Türkiye’deki işletmelerin erişimine açtık. Ayrıca bu dönemde öne çıkan konularda işletmelere yol gösterecek rehber içerikler hazırladık. Bu yıl ise ortak bir bakış açısı ve hedefler doğrultusunda Güvenilir Ürün Platformu ile bir araya gelerek eğitim zincirimize yeni bir halka ekledik. Birlikte ev dışı tüketim sektörünün ilerlemesinde önemli bir rol oynayacak bir adım attık. Bu iş birliği çerçevesinde Güvenilir Ürün Platformu’nda çevrimiçi ve ücretsiz eğitim içerikleri sunuyoruz. İşletmelerin gıda güvenliği alanındaki çabalarına bu eğitimlerle destek veriyoruz. Alanında uzman gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner hekimler tarafından verilen bu eğitimleri tamamlayan katılımcılarımıza Güvenilir Eller Sertifikası veriyoruz. Bu sertifikayla birlikte katılımcılarımız müşterilerine pandemi döneminde aldıkları tedbirler konusunda ne kadar hassas olduğunu gösterebilecek. UFS olarak tıpkı bugün olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzdeki paydaşların yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızla sektörümüzün büyümesi ve gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz. Bugün burada olan, eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum ve önümüzdeki normalleşme sürecinde sağlıklı günler ve hayırlı işler diliyorum.” dedi.

TARİHİ BİR ADIM ATILDI

Sertifika töreninde konuşan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da Avcılar Belediyesi’nin bu çalışma ile bir ilke imza attığını söyleyerek, “Bugünlerde kırmızıların maviye dönüşmesi için herkes çaba içinde bu farkındalık eğitimi tam da maviye dönüşmeyi destekliyor. O konuda adım atılmasını sağlıyor. Sertifika alanların lokantaları pastaneleri mavi olacak. Amacımız tüm Avcılar’ı, İstanbul’u hatta Türkiye’yi mavi yapmak olmalı. Bu çalışmaya küçük bir destek verdiysek ne mutla bize. Bu çalışma ile Unilever tarihi bir adım atmış oldu ve ülkenin zor günlerinde maviye gitmek için yapılan çalışmalarda ben de varım mesajı verdi” dedi.

BİR TIKLA GÜVENİLİRLİK SERTİFİKASINI AL

Her hafta İstanbul’un bir ilçe belediyesi ile gerçekleştirilecek online eğitimler 15 Şubat tarihinde Maltepe Belediyesi ile başladı. 10 Nisan’a kadar devam edecek ücretsiz online eğitimleri tamamlayanlara Güvenilir Eller Sertifikası veriliyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmelere ve çalışanlarına açık olan eğitim serisine www.guvenilirurunplatformu.com adresinden kayıt yaptırmak mümkün.