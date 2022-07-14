Datça'daki yangına 10 uçak ve 20 helikopterle müdahale ediliyor

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil oldu. Gece boyunca müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla da söndürme çalışmalarına yeniden başlandı.

Yangına, 1 İHA, 10 uçak, 20 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1500'e yakın işçiyle müdahale ediliyor. Farklı kurumlardan ekipler de destek sağlıyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburunda görevli askerler, Mesudiye Mahallesi'ndeki tahliye edilen evlerin önünde nöbet tutuyor.

Bakan Kirişci çalışmaları havadan takip etti

Yangının başlamasının ardından dün Datça'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sabah saatlerinde helikopterden yanan alanları havadan inceledi, söndürme çalışmalarını takip etti.

Uçuşta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da yer aldı.

Bakan Kirişci'nin öğlen saatlerinde yangının son durumu ve söndürme çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapacağı bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Kocaeli itfaiyesinden destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 araç ile 14 kişilik ekip, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye gitti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Datça'da hem karadan hem havadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına Türkiye'nin farklı noktalarından ekiplerin destek olduğu anımsatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla çalışmalara Kocaeli'den de katkı sunulduğu aktarılan açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 14 kişilik ekip, biri çift kabinli çok maksatlı 7 ton su kapasiteli arazöz, hizmet aracı, itfaiye aracı ve 3 su tankeriyle Datça'daki yangın bölgesine doğru yola çıktı. Büyükşehirin yanı sıra Kartepe ve Gölcük Belediyesinden personelin de katıldığı ekip, Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı." bilgisi verildi.

Kocaeli itfaiyesinin, geçen ay Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına da destek verdiği belirtildi.