Datça'daki yangın kontrol altına alındı

Bakan Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının AFAD'ın koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.