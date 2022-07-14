Datça'daki yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.
GÜNCEL 14.07.2022, 20:16
Bakan Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının AFAD'ın koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.
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