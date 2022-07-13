Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Datça-Mesudiye kara yolu, yangın nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı devrildi. Hafif yaralanan 3 itfaiye erine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

"Tüm imkanlar seferber edildi"

Muğla Valiliğinden yapılan açıklama henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınının şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü belirtilerek, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangına müdahale çalışmalarına, AFAD ve Valilik koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının personel ve TOMA'larla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin itfaiye araçları ve tankerlerle destek verdiği bildirildi.