CUMHURİYET’İN 97. YILINA “KLASİK OTOMOBİLLER” DAMGA VURDU

Şişli Belediyesi, iki gün sürecek Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine başladı.

Cumhuriyet’in ilanının 97’inci yılı kutlamaları kapsamında 28 Ekim Çarşamba günüŞişli Caddeleri, birbirinden özel klasik otomobillere ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Bayramı Klasik Otomobil Geçit Töreni’nde nostalji rüzgârı esti.

Cumhuriyet tarihi eşliğinde yolculuk

Şişli Belediyesi ve Antika Otomobil Federasyonu iş birliğinde düzenlenen, Cumhuriyet Bayramı Klasik Otomobil Geçit Töreni, Şişli ilçesi yollarında gerçekleşti. Şişli Belediyesi önünden saat 14:00‘te yola çıkan ve her birinin ayrı bir hikâyesi olan 32 klasik otomobil, Cumhuriyet dönemine iz bırakan tarihi yapılarının bulunduğu Darülaceze, Abide-i Hürriyet, Ergenekon, Halâskârgazi, Cumhuriyet caddelerinden ilerledi.

Cumhuriyet Bayramı Klasik Otomobil Geçit Töreni, Halâskârgazi Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Müzesi önünde sona erdi.

“Cumhuriyet bizleriz”

Bitiş noktasında, Cumhuriyet Bayramı Klasik Otomobil Geçit Töreni’ne katılan sürücüleri, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin karşıladı. Atatürk Müzesi önünde Mustafa Kemal Atatürk, yol arkadaşları ve Milli Mücadele kahramanları anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, burada yaptığı konuşmada “Cumhuriyet’in ilanın 97’inci yılını kutladığımız bu özel günde pandemi nedeniyle ne yazık ki komşularımızla bir araya gelemedik. Ancak, bu istisnai duruma rağmen en büyük bayramı ‘Cumhuriyet bizleriz’ diyerek ortak ruh ve heyecanla kutluyoruz” dedi.

Tarihe tanıklık eden otomobiller:

Cumhuriyet Bayramı Klasik Otomobil Geçit Töreni’ne klasik otomobil sahipleri ve koleksiyoncular, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Antika Otomobil Federasyonu’nun üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle katıldı.

Cumhuriyet Bayramı Klasik Otomobil Geçit Töreni’ne klasikleşmiş şu modeldeki otomobiller katıldı:

“1948 model Pontiac Silverstreak, 1948 model DeSoto, 1955 model Plymouth Savoy Couphe HT, 1955 model Chevrolet Belair(2 adet), 1956 Chevrolet, 1961 Model Chevrolet Belair, 1962 model Chevrolet Belair, 1963 model Chevrolet C-10 Panel Van, 1966 model Mustang, 1967 model Plymouth Fury VIP, 1972 model W108 Mercedes, 1972 model Buick Riviera, 1975 model Plymouth Valiant, 1980 model Chevrolet Silverdo, 1977 model W116 Mercedes, 1971 model Chevrolet Corvette, 1968 model Mustang, 1958 model Volkswagen 1100, 1972 model Volkswagen 1302, 1974 model Volkswagen 1303, 1976 model Volkswagen 1200, 1979 model Volkswagen Buggy, 1970 model Anadol A1 MK1, 1971 model Anadol A1 MK1, 1973 model Anadol A1 MK2, 1978 model Murat 131 Şahin, 1982 model Murat 131 Doğan,1983 model Murat 131 Şahin, 1960 model Ford Anglia, 1964 model Chevrolet Impala ve 1987 model Mercedes 560 SEC”