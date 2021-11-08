“CUMHURiYETiN 100. YILINA iL OLARAK GiRMEK iSTiYORUZ”

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın Alanya’yı fethedişinin 800. yılı Alanya Belediyesi tarafından organize edilen kapsamlı bir programla kutlandı. İçkale’de saat 16.00’da başlayan programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya Milletvekilleri, il ve ilçe protokolü katıldı.

ALANYA’NIN TARİHİNİ ANLATTILAR

Ünlü Oyuncu Selim Bayraktar’ın sunumuyla gerçekleştirilen Alanya’nın fethinin 800. Yılı kutlama programı Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar’ın Alanya Kalesi’nin tarihi ile ilgili yaptığı bilgilendirme konuşmasıyla başladı. Programda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekram Kalan ve Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin Alanya’nın fethinin önemi ile ilgili konuşma gerçekleştirdi.

"BİZİM İÇİN FETİH KEYKUBAT'IN ESERLERİNE SAHİP ÇIKMAK"

Açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fetih kutlamasındaki amacın ecdadın miras bıraktığı eserlere sahip çıkarak, geleceğe aktarmak olduğuna vurgu yaptı. Yücel konuşmasında, “Alanya’nın değerine değer katan bu kültür hazinelerini koruyup gelecek nesillere aktarmak gayesiyle; birçok tarihi yapıyı restore ederek şehrimizin belleğine kazandırdık. Bedesten, Alanya Mutfak Evi, Alanya Kalesi Alan Yönetim Merkezi, Sedre Av Köşkü ve Oba Medresesi’nin onarımını yaptık. Restorasyon çalışmalarımız; geleneksel 2 Alanya evi ile Alanya Kalesi’nde yer alan Arasta ve Akşebe Türbesi çalışmaları ile devam etmektedir.” dedi

TELEFERİKTE HEDEFİMİZ 2 MİLYON YOLCU

Alanya’nın 37 yıllık hayali olan Teleferiği hayata geçirerek Alanya Kalesi’nde büyük bir dönüşüm başlattıklarını anlatan Yücel, “Kale’mizin ziyaretçi sayısı Teleferiği hayata geçirdikten sonra 5-6 kat artmıştır. İnşallah pandemi sonrası gelecek yıllardaki hedefimiz 2 Milyon ziyaretçidir. Teleferik ile bağlantılı olarak hayata geçirdiğimiz yürüyüş güzergahları ve yaya yolları projemizle, ziyaretçilerin Kale’nin her noktasını yürüyerek keşfetmeleri sağlanmıştır.” diye konuştu.

“ALANYA KALESİNİ UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE SOKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Önümüzdeki günlerdeki Alanya Kalesi ile ilgili en önemli projelerinin Alanya Kalesi’ni yayalaştırmak olduğuna vurgu yapan Yücel “Selçuklular’ın kentimizdeki en önemli başyapıtı olan Alanya Kalesi’nin Unesco Dünya Kültür Mirası Listesine girmesi için çalışmalarımız sürmektedir. İnşallah bu senenin sonuna kadar ilgili kurumlarla çalışmalarımızı tamamlayıp, Sayın Dışişleri Bakanı’mızın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dosyamızın müracaatını yapacağız. Alanya Kalesi ile ilgili en büyük hedefimiz Alanya Kalesi’ni yayalaştırmaktır. Bu eşsiz güzellikteki tarihi dokuyu korumak için taşıt trafiğini kısıtlayacağız. Böylelikle hem Alanya Kalesi’ni korumuş olacağız hem de Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girme yolunda önemli bir mesafe kaydedeceğiz.” Şeklinde konuştu.

ALKÜ İLE KENT ARŞİVİNİ ERİŞİME AÇTIK

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile iş birliğinde Alanya Kent Arşivi’ni hayata geçirdiklerini belirten Başkan Yücel, “Üniversitemiz tarafından Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden Alaiye Sancağı ile ilgili temin edilen 160 bin adet belgeyi Alanya’mızın kültür hazinesine kazandırdık. Aynı zamanda Alanya Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı arşivinden Osmanlı dönemine ait Alanya ile belge, nüfus kayıtları ve temettuat defterlerini alarak, Türkçe çevirilerini yaptık. Konularına göre ayrı kitap halinde ve dijital olarak, Alanya halkımızın ve araştırmacıların bilgi ve ilgisine sunacağız.” dedi.

“CUMHURİYETİN 100. YILINA İL OLARAK GİRMEK İSTİYORUZ”

Başkan Yücel, “Alanya, geçmişteki gibi barışın, huzurun ve güvenin başkenti olmaya devam etmektedir. Farklı din ve dilden, 123’ün üzerinde milletten yaklaşık 38 bin yerleşik yabancıyla hoşgörüyle, birlik ve beraberlik içinde yaşamaktayız. 334 bine yakın nüfusuyla 24 ili geride bırakan Alanya, artık il olmayı çoktan hak etmiştir. Antik çağlarda korsanlara, Bizans döneminde derebeylerine ev sahipliği yapmış, Selçuklu’nun kışlık kenti, Osmanlı’nın gözde Liman Şehri Alanya’mızın, Cumhuriyetimizin 100. Yılına vilayet olarak gireceğine inancımız tamdır.” Sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"AMACIMIZ ÜRETKEN BELEDİYECİLİK"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da, konuşmasında Alanya Belediyesi’nin üretken belediyecilik alanında yaptığı çalışmalara işaret etti. Durmaz, "Alanya, Anadolu'nun kendisi. Bu şehirde de görevini tam yapan bir belediye başkanımız var. MHP tam 53 yıldır dik baş, tok karın ve mutlu yarın için çalışıyor. Amacımız tüm belediyelerde üretken belediyecilik anlayışının en güzel şekilde sergilenerek milletimize verdiğimiz sözlerin tutulması, Alanya Belediyemizin bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

"BU MİRASLA DIŞ POLİTİKAMIZI ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, konuşmasında "Alparslan ile başlayan Yassıçimen ile devam eden Selçuklu fethi Anadolu'nun mayasını çaldı. Medeniyetimizi tuğla tuğla örüp, nakış nakış işlediler. Her yıl milyonlarca insanı bu eşsiz şehirde misafir ediyoruz. 6 asırdan beri ayakta olan Bedesten Türk'ün ticaret yoluyla yarattığı refaha işaret ediyor. Tersane ile önem kazanan Alanya asırlardır önemli bir liman şehri olmayı sürdürüyor. Bu şanlı mirastan aldığımız mirasla dış politikamızı şekillendiriyoruz. Akdeniz'e hak ve huzuru sağlamak için çalışıyoruz. Kimsenin hakkını yemiyor, herkesin hakkına saygı duyuyoruz. Bizi Kızılkule'nin ötesine itmek isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. Bugün Alanya, Anadolu'nun dışa açılan bir kapısı. Alanya turizmin başkenti. Alanyalı olmanın ayrıcalığını diplomaside her zaman hissediyorum. Alanya için ne yapsak az. Alanya'ya gelen misafirler Türkiye'yi buradaki misafirperverliği ile tanıyor ve anlatıyor. Bu nedenle sorumluluğunuz büyük 800. Yıl adına bu etkinliğin hazırlanması nedeniyle Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından çeşitli hediye takdiminde bulunuldu.

PROGRAM KONSER VE SERGİ AÇILIŞI İLE SÜRDÜ

Devlet Opera ve Balesi solistleri Çiğdem Önol Funda, Saltaş Ateşoğlu ve Esin Talınlı’nın oluşturduğu Anatolian Sopranos (3 Soprano) tarafından verilen konser ve ney dinletisi ile devam eden programda “Arkeoloji Kazı Sergisi”, “Çini Duvarı Projesi Sergisi”, “Alanya Kalesi ve Selçuklu Çini Sergisi” , “Selçuklu’dan günümüze Zanaatkarlar Sergisi” ve “Hatıra Para Köşesi” sergilerinin açılışı yapıldı. BELEDİYENİN

RESTORE ETTİĞİ YAPILAR AÇILDI

Alanya Kalesi’ndeki kutlama programları Alanya Belediyesi’nin restore ettiği tarihi yapıların açılışı ile devam etti. Protokolün katılımıyla Alanya Belediyesi Sandık Emini Kayhanlar Evi (Herbaryum), Alanya Belediyesi Mutfak Kültürü Evi ve Bedesten gezilerek açılışları gerçekleştirildi. Tarihi çarşı Bedesten’in açılışında “Bir Şehrin Hikayesi” Alaiye isimli oratoryo sahnelendi.

GÜNÜN FİNALİ GÜLBEN ERGEN KONSERİ

Alanya’nın fethinin 800. yılı etkinlikleri Alanya Belediyesi Sarayı arkasında gerçekleştirilen Gülben Ergen konseri ile son buldu.