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Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İkinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede, 1921 Anayasası'nda yazıldığı gibi hakimiyet bilakayıduşart milletin olacaksa milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım." dedi.

Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis'i ziyaret etti. 

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları ve kucaklaşmaların yaşandığını, Cumhuriyet ilan edildiğini söyledi. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi, bedel ödemişlerdi, arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi ve dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir." diye konuştu.

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