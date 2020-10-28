Cumhuriyet coşkusu dijitalde kutlanacak

Yerli kaynaklarla geliştirilen, yüzde yüz bulut teknolojisine sahip eğitim yönetim platformu Vedubox, Bi’Dünya İçerik tarafından gerçekleştirilecek online Cumhuriyet galasının altyapısını sağlayarak bir ilke daha imza atıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek online Cumhuriyet galasında 1.000 katılımcı ile Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak.

97. yılda online kutlama

Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen online Cumhuriyet galası ile ilgili bilgi veren Bi’Dünya İçerik Gelişim Mentorü ve Eğitmen Nesrin Fırat şunları söyledi: “Birbirinden farklı genç bireylerle bilgi paylaşmak, ortak akıl, ortak karar ve ortak uygulama prensibini ilke edinip tüm globalde her alanda ve her birey ya da kuruma dokunmak istiyoruz. Üniversite öğrencileri öncelikli olmak üzere herkesin katılımına açık gala, Bi’Dünya İçerik gençlerinin organizasyonunda gerçekleşecek. Etkinliğe sanatçı olarak, Yüksek Sadakat Grubunun Solisti Cemil Demirbakan ile Masis Aram Gözbek ve Boğaziçi Korosu katılacak. Değerlerin paylaştıkça çoğaldığını düşünüyoruz. Bu bilinçle Bi’Dünya İçerik gençleri ile 29 Ekim’i bu coşkuyla dijital ortamda kutlayacağız. Cumhuriyetin 97. yılına özel 97 katılımcımıza sürpriz hediyeler vereceğiz.”

Binden fazla katılımcı bir araya gelecek

Vedubox’ un sosyal sorumluluk anlayışı ile altyapı sağlayacağı online Cumhuriyet galası ile ilgili açıklamalar yapan Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı; “Vedubox altyapısı ile daha önce Nesrin Fırat ile 1.000 kişinin eş zamanlı katıldığı ‘Hibritleşme Yoculuğu’ uzaktan eğitim kampını gerçekleştirdik. Bu defa, Cumhuriyetimizin 97. yılı kapsamında düzenlenen etkinliğe 1.000’in üzerinde gencin katılmasını bekliyoruz. Bir katılımcıya 1 aylık ücretsiz Vedubox üyeliği de vereceğiz.” bilgisini verdi.

Yerli yazılımla sosyal sorumluluk projelerine destek

Online özel ders sistemi, koçluk ve danışmanlık hizmetleri için özel olarak geliştirilen yerli uzaktan eğitim yönetim platformu Vedubox, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Vedubox altyapısı sayesinde eş zamanlı olarak 1.000’in üzerinde kişi birbirine bağlanarak eğitim, koçluk veya danışmanlık gibi hizmetlerine yönelik, katılımcıların uzaktan dahil olabileceği etkinlikler düzenleyebiliyor.