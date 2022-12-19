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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye sıfır atık önlemlerini savunmada lider

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Hükümetimiz gelecek nesillerin sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmesi için çevreyi korumaya ve karbon ayak izimizi azaltmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL 19.12.2022, 14:52
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye sıfır atık önlemlerini savunmada lider

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin "Sıfır Atık Projesi"nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca (BMGK) kabul edilmesine ilişkin,"Hükümetimiz gelecek nesillerin sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmesi için çevreyi korumaya ve karbon ayak izimizi azaltmaya kararlıdır. Hem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan hem de Sayın Emine Erdoğan, bunun gerçekleşmesi için canla başla mücadele etmektedir." ifadelerini kullandı.

Altun, El Cezire'ye yaptığı değerlendirmede, uluslararası medyanın büyük çoğunluğunun genellikle Türkiye'nin iç ve dış politikasına odaklandığını, Türkiye'nin çevresel sınamalara karşı mücadelede kaydettiği gelişmeler gibi bazı önemli haberleri gözden kaçırma eğiliminde olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin insanlığın karşısına çıkardığı devasa sınamalarla mücadele konusunda Türkiye'nin uluslararası alanda yürütülen tüm çabalara olumlu katkı sağladığının altını çizen Altun, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, önemli iklim anlaşmalarına imza atmanın yanı sıra Türk milleti için olduğu kadar Avrupa için de enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çalışmalarına öncülük ettiğini kaydetti.

Altun, daha temiz enerji kaynaklarına yatırım yapma çabaları ile Orta Asya doğal gaz kaynaklarını Avrupa'ya ulaştırmaya yönelik diplomatik çalışmaların Türkiye'yi bir enerji üssü haline getireceğine işaret etti.

Bu çabaların bir taraftan, bölgedeki enerji güvenliğine katkıda bulunacağını, diğer taraftan ülkeleri daha sürdürülebilir kaynaklara yönlendireceğini ifade eden Altun, Türkiye'nin enerji kaynağı çeşitliliğinde yenilenebilir enerjinin payını artırma noktasında yıllar içinde kaydettiği büyük ilerlemeye ek olarak, karbon ayak izini azaltma konusunda da büyük aşamalar gösterdiğini vurguladı.

Sıfır atık konusunda 2017'den bu yana milli seferberliğe öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, liderliği ve inisiyatifiyle Türkiye'nin, küresel sıfır atık hareketinin lideri olduğunun altını çizen Altun, "Türkiye'nin en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen sıfır atık kararı, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılığımızda önemli bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, hem küresel düzeyde hem de yurt genelinde sıfır atık hareketinin çok güçlü bir savunucusu olan Emine Erdoğan'ın, vatandaşları tüketim süreçlerinde daha bilinçli düşünmeye teşvik ederek ülke genelinde sıfır atık önlemlerinin uygulamasında çok sayıda başarılı kampanyaya öncülük ettiğini belirtti.

"Çevre bilinci" vurgusu

Türkiye'nin iklim krizinin gerçekliğinin ve buna karşı acilen harekete geçilmesi gerektiğinin uzun süreden beri bilincinde olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Geleneklerimiz ve kültürümüz bize her zaman kaynakları israf etmenin ve dünyayı miras aldığımızdan daha kötü bir halde bırakmanın gelecek nesillere yapılan bir haksızlık olduğunu öğretmiştir. Bu aynı zamanda dünyanın bize bahşedilen zenginliklerine ciddi bir hakarettir. Bulduğumuzdan daha iyi bir dünyayı geride bırakmak biz insanlar için zorunluluktur. Bu iklim değişikliği konularına yaklaşımımızın temel ilkesidir. Ancak gelecek nesilleri de gözeterek doğal kaynakların eşit ve adil kullanılması sürdürülebilirliği gerçeğe dönüştürebilecek etkili çözümler üretebilir. İnsanlığın ortak geleceği, çevre bilincimize ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına olan taahhüdümüze bağlıdır. Hem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan hem de Hanımefendi Emine Erdoğan bu ilkeleri günlük yaşamlarında uygulamakta ve çok önemli örnek oluşturmaktadır."

Altun, Emine Erdoğan liderliğinde sıfır atık konusunda Türkiye'de sayısız girişim ve projeye imza atıldığını, bunların bir kısmının şimdiden uluslararası tanınırlık kazandığını hatırlattı.

"Türkiye sıfır atık önlemlerini savunmada lider"

Bazı kamu ve özel kurumların sıfır atık hedeflerine kısa sürede ulaştığına işaret eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örneğin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii atıklarının yüzde 99'unu geri dönüştürebilmiştir. Belediyelerimiz atık yönetimi ve kompost projeleriyle Avrupa kurumlarının takdirini kazanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu tür projeleri teşvik eden hibeler vermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, günümüzde değeri giderek artan su israfı gibi meseleleri ele almak için projeler üretmektedir. Plastik poşet kullanımını azaltmak için ücretlendirme önlemi, çöp atmayı, tehlikeli madde kullanımını, hava kirliliğini ve hatta gürültü kirliliğini önlemek için ise para cezaları uygulamaya başladık. Bunlar son yıllarda ülkemizde uygulanan sıfır atık önlemlerinden sadece birkaçıdır. Ülkemizdeki birçok yaratıcı isim, sıfır atık hareketinden ilham alarak farkındalık yaratmak için plastik ve diğer atıklardan sanat eserleri oluşturmaktadır."

Türkiye'nin uluslararası forumlarda sıfır atık önlemlerini savunmada lider konumda olduğunu vurgulayan Altun, "Sayın Emine Erdoğan, tüketim alışkanlıklarımızda reform yapmamız ve geride bıraktıklarımız konusunda dikkatli olmamız gerektiğini dünyaya her fırsatta hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Karbon ayak izi azaltılmalı"

Karbon ayak izini azaltmanın önemine işaret eden Altun, değerlendirmesinde şunlara yer verdi:

"Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için yeni enerji kaynakları keşfetmeyi göz önünde bulundurmak önemli olsa da karbon ayak izimizi azaltmak tüketim alışkanlıklarımızla başlamaktadır. Dönüştürücü teknolojiler ve daha temiz enerji kaynakları, iklim değişikliği sorunlarının ele alınmasında önemli bir rol oynayacaktır. Ancak vatandaşlarımız 'sıfır atık' hareketine bilinçli ve aktif bir şekilde katılmazlarsa, bunlar yeterli olmayacaktır. Atıkları tüketim aşamasında ortadan kaldırmak, faaliyetlerimizden kaynaklanan plastik ve diğer kimyasal atıkları ortadan kaldırmaya çalışmaktan daha kolaydır. Sıfır atık hareketinin ülkemizde ortaya koyduğu bilinçli tutum budur ve bunun Birleşmiş Milletler gibi kurumlar tarafından tanınması sevindiricidir."

Sıfır atık konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmalara dikkati çeken Altun, "Hükümetimiz gelecek nesillerin sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmesi için çevreyi korumaya ve karbon ayak izimizi azaltmaya kararlıdır. Hem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan hem de Sayın Emine Erdoğan, bunun gerçekleşmesi için tedbirleri hayata geçirmek, ulusal ve küresel ölçekte farkındalık yaratmak için canla başla mücadele etmektedir." ifadelerini kullandı.

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