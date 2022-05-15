Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katar ve Türkiye'nin bir elin parmakları gibi olduğunu belirterek, "Biz kardeşiz. İki ülke ilişkilerinin artarak devam edeceğinden kuşkumuz yok." ifadesini kullandı.

GÜNCEL 15.05.2022, 18:28
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi

Fahrettin Altun, Katar Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki güçlü ve stratejik kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Bölgede dengelerin değiştiği bu kritik dönemde, Al Sani'nin Türkiye ziyaretini Katar ve Türkiye'nin bölge siyasetindeki nüfuzunu güçlendirecek bir adım olarak görmenin mümkün olduğunu ifade eden Altun, ziyareti Ankara ve Doha arasındaki koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek açısından da oldukça önemli gördüklerini söyledi.

Fahrettin Altun, ikili ilişkilere ivme katacak bu ziyaretin ülkelerin bölgesel ve küresel meselelere yönelik tutumlarının örtüştüğünü de ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ziyaretlerin, Türkiye ve Katar arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesine nasıl katkıda bulunacağı sorusu yöneltilen Altun, Türkiye'nin son dönemde Katar ile ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve turizm, eğitim gibi alanlarda geliştirdiği ilişkilerin stratejik iş birliğini gerçek bir kardeşliğe dönüştürdüğünü vurguladı.

İki ülkenin son yıllarda önüne çıkan badireleri, yakın iş birliği içinde hareket ederek aşmayı başardığını kaydeden Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür ziyaretlerde alınan kararlar, yapılan anlaşmaların gerek ekonomik gerekse de siyasi etkileri, iki ülkenin refah ve istikrarına hizmet edecek etkiler yaratmaktadır. Türkiye, Katar ile son yıllarda güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik, yatırım, kalkınma ve kültür olmak üzere tüm alanlarda gelişen ve köklenen güçlü kardeşlik bağlarını ve stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi önemsiyor. Köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Katar'la ilişkilerimiz her alanda hızla gelişmektedir. Karşılıklı ziyaretler, ilişkilerimize önemli bir ivme kazandırmaktadır. İki ülke arasında bölgesel konularda da yakın bir iş birliği ve eş güdüm bulunmaktadır."

Fahrettin Altun, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 2014'te kurulmasıyla ilişkilerin daha da güçlendiğini ve çeşitli alanlarda 80'den fazla iş birliği anlaşması imzalandığını aktardı.

"Türkiye ile Katar ilişkileri en istikrarlı ilişkilerden biri"

Katar ile Türkiye'nin aynı zamanda güvenlik, istikrar ve barış ile uluslararası sorunların çözümü için diyalog, diplomasi ve arabuluculuk çabalarını desteklediğini anlatan Altun, şu görüşleri paylaştı:

"Artan ekonomik iş birliği ve siyasi uyum ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Temim görüşmesi, Orta Doğu'daki önemli mesele ve krizlere kalıcı çözümler getiriyor. Gelecek vizyonu çizilirken, özellikle gerginliğin yüksek olduğu dönemlerde bu görüşmelere atfedilen önem daha da belirginleşiyor. Bölgedeki koşullar da iki taraf arasındaki ekonomik, askeri ve ticari iş birliği ile koordinasyonun güçlenmesine katkı sunuyor. Bu yönüyle bakıldığında Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler en istikrarlı ilişkilerden biri haline geldi."

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceği sorulan Altun, Katar Emiri'nin ziyaretiyle iki ülke iş birliğinin derinleştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi hususunda karşılıklı siyasi iradenin bir kez daha teyit edildiği yanıtını verdi.

Son dönemde yapılan anlaşmalarla birlikte Türkiye-Katar ilişkilerinin çok daha farklı bir zemine kavuştuğuna dikkati çeken Altun, "İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafe dikkate değer bir boyuta ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"2014'te ilk ziyaret Katar'a yapıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2013'te Doha'daki Türk Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılışını yapmasıyla Katar'la ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını kaydeden Altun, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 2014'te Arap ülkeleri arasında ilk ziyaretini de Katar'a yaptığını hatırlattı.

Altun, "2014 yılından itibaren kurumsallaşma eğilimi gösteren iki ülke ilişkileri bugün bölge siyasetini şekillendiren bir niteliğe kavuşmuştur. Bölgesel ve uluslararası meselelerde de yakın bakış açılarına sahip Türkiye ve Katar ilişkileri, son 20 yılda yaşanan gelişmelerle ivme kazanmıştır. Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi. Biz kardeşiz. İki ülke ilişkilerinin artarak devam edeceğinden kuşkumuz yok." sözlerini sarf etti.

Fahrettin Altun, "Türkiye ve Katar arasında gelecekteki iş birliği beklentileri nelerdir?" sorusunu ise "Katar ve Türkiye arasındaki ilişkiler, ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde daha stratejik ortaklığa doğru gidiyor. Türk-Katar ekonomik ilişkileri altın çağını yaşıyor ve bu ilişkiler yeni sektörleri ve yeni anlaşmaları içerecek şekilde genişliyor." diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

"İki ülke arasında ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca Katar ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerde ortak yatırım imkanlarını değerlendirmesinin önemli olacağını düşünüyoruz. Türkiye ile Katar arasında ağır sanayi, turizm geliştirme, tarım ve inşaat alanlarında iş birliği fırsatları mevcut. Yapılacak yeni iş birlikleri ile iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerinin yeni boyutlara taşınacağını düşünüyoruz. Türkiye ve Katar her zaman koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmayı sürdürecek, bu da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlayacaktır."

Rusya-Ukrayna krizi

Altun, "Türkiye bölgede önemli bir oyuncu. Rusya-Ukrayna savaşının etkisini nasıl görüyorsunuz? Krizi siyasi olarak çözme umutları var mı?" sorusu üzerine, Türkiye'nin son 20 yıldır bölgedeki her türlü çatışma ve krizde, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik tüm diplomatik çabayı gösterdiğini anımsattı.

Bölgenin, uzun süredir uyuşmazlıklardan ve çatışmalardan payına düşeni aldığını, bu saatten sonra barış, huzur ve refaha her şeyden çok ihtiyacının olduğunu belirten Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle bu savaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiasının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu bir kez daha göstermiş, 'Daha adil bir dünya mümkün' arayışının gerekçesini ortaya koymuştur. Türkiye bu savaş karşısında istikrar merkezi olarak bölgede sorunların çözümü için çabalayan en önemli aktörlerden biri olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Sayın Putin hem de Zelenskiy ile sürecin en başından beri krizin çözülmesi, tansiyonun düşmesi için yakın diyalogda bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Sayın Putin hem de Zelenskiy ile yakın diyaloğunu, sürecin en başından beri krizin çözülmesi, tansiyonun düşmesi için bir imkan olarak kullanmıştır. Türkiye 'istikrarlaştırıcı güç' olarak üzerine düşeni şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir."

Fahrettin Altun, Ukrayna'daki savaşın yaratacağı mülteci sorunu ve mevcut diğer mülteci krizleri için çözüm geliştirilmesini, uluslararası sistemdeki en önemli öncelikler arasında gördüklerini vurguladı.

Ukrayna'daki savaşın yarattığı insani trajedi ve mülteci sorununu önemsediklerini ve sivil kayıplara yol açan çatışmaların durdurulacağı bir ateşkes ortamının ivedilikle sağlanması gerektiğine inandıklarını ifade eden Altun, Türkiye'nin bu konudaki diplomatik çabalarını sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi.

"Örnek iş birliği daha fazla alana yayılacak"

Altun, Katar'ın birçok bölgesel ve uluslararası krizin çözümündeki arabulucu rolüne ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, bunun, Türkiye ve Katar arasında gerek bölgesel gerek küresel krizlere yönelik ortak tutumun varlığını gösterdiğine dikkati çekti.

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 15 Mayıs 2022
İmsak 03:53
Güneş 05:40
Öğle 13:05
İkindi 17:01
Akşam 20:21
Yatsı 22:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 37 56
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 29
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. West Ham United 37 58
7. M. United 37 58
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Brighton 37 50
10. Leicester City 36 48
11. Crystal Palace 36 45
12. Aston Villa 36 44
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 36 34
18. Leeds United 37 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29