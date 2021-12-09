Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz, güçlü bir sosyal devlet mantığıyla gençlerimizin de yanında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, güçlü bir sosyal devlet mantığıyla toplumun bütün kesimlerinin yanında olduğu gibi gençlerimizin de yanında." dedi.

Altun, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde İletişim Başkanlığınca düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Etkinlik bünyesinde kurulan stantları dolaşarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Altun, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Altun, devlet ile millet arasında iletişim köprüsü olma görevleri dolayısıyla doğrudan gençlerin devletin kurumlarıyla yüz yüze iletişim kurabilecekleri, devletin teşvik, hibe, eğitim, burs gibi programlarıyla ilgili bir platform inşa ettiklerini söyledi.

Altun, 40 devlet kurumunun tanıtım günlerine iştirak ettiğini belirterek, "Kurumlarında ne tür teşvikler sağladıklarını, gençlerimize ne tür imkanlar sağladıklarını, sağlayabileceklerini aktarıyorlar. Böylelikle gençlerimiz devletimizin, hükümetimizin nasıl yanlarında olduklarını, geleceğe nasıl daha emin bir şekilde bakabileceklerini görmüş oluyorlar." dedi.

Koronavirüs salgını ortamında bulunulduğunu anımsatan Altun, "Devletimiz, güçlü bir sosyal devlet mantığıyla toplumun bütün kesimlerinin yanında olduğu gibi gençlerimizin de yanında. Burası, bu platform bunun en somut, en net delilidir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunun nasıl somut bir şekilde hayata geçtiğini bütün gençlerimiz görebilir." diye konuştu.