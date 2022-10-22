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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Barış dini olan İslam sistematik nefret söylemiyle ötekileştirilmek isteniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir barış dini olan İslam sistematik nefret söylemiyle, dezenformasyon faaliyetleriyle ötekileştirilmek isteniyor. Bunun arkasında bir endüstri olduğunu da bugün net bir şekilde görüyoruz." dedi.

GÜNCEL 22.10.2022, 15:08
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Barış dini olan İslam sistematik nefret söylemiyle ötekileştirilmek isteniyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Beşiktaş'taki bir otelde 48 ülkeden bakanların ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansta, doğu batı kuzey güney olmak üzere dünyanın her yönüne yayılan İslamiyet'i temsil eden özel tasarlanan logo, hologram gösterisiyle tanıtıldı.

İİT 11. Enformasyon Bakanları Konferansı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi dönem başkanlığını Türkiye adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a devretti.

Altun, açılışta, İİT'nin Enformasyon Bakanları Konferans başkanlığını Türkiye olarak devralmaktan büyük bir memnuniyet ve şeref duyduğunu, bunu büyük bir sorumluluk olarak telakki ettiklerini dile getirdi.

Bir önceki dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan'a, konferansa yaptığı katkılar dolayısıyla şükranlarını sunan Altun, konferansın ülkeler ve teşkilat için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konferansa dün teşrif eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında çok önemli bir noktaya işaret ettiğini söyleyen Altun, Erdoğan'ın "İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgiye ve habere ulaşmak kolay olmakla birlikte, insanlığın hakikatle bağı giderek zayıflamaya başlamıştır." dediğini hatırlattı.

Bir yandan haber ve enformasyon bombardımanına maruz kalıyorken, diğer taraftan da dezenformasyon bombardımanına maruz kalındığını belirten Altun, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, kitle iletişim araçlarına ulaşım ve kullanıcılar arasındaki etkileşim kuşkusuz artmış durumda. Elbette bu, bireyler, toplumlar ve devletler için birçok imkanı da beraberinde getirmiş durumda. Diğer taraftan bu muazzam imkan ne yazık ki gerçeğin tahrif edilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Geldiğimiz noktada her boyutta gerçeğe ve doğruya ulaşmanın zorlaştığı 'hakikat ötesi' bir çağı tecrübe ediyoruz. Bir post-truth çağını tecrübe ediyoruz. Günümüzde dünyanın dört bir yanında bireyler, toplumlar ve ülkeler dezenformasyona, yalan habere, çarpıtmaya her geçen gün daha yoğun bir şekilde maruz kalıyor. Görüyoruz ki artan teknolojik imkanlar daha çok gerçekliğin bozulmasını beraberinde getiriyor. Hakikat ötesi çağda, gerçeğin ne yazık ki ideolojik saplantılara kurban edildiğini, teknoloji şirketlerinin beklentileri doğrultusunda manipüle edildiğini ve vesayet çevrelerinin çıkarlarına göre yeniden inşa edilebildiğini görüyoruz."

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