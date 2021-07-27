Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararını Al Jazeera'ye değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Al Jazeera için İngilizce makale kaleme aldı.

ABAD'ın bu ay Avrupa genelinde işverenlerin Müslüman çalışanlarına ayrımcılık yapmasını fiilen yasal hale getirerek, skandal bir karara imza atığını belirten Altun, Mahkemenin, 15 Temmuz'da AB'de faaliyet gösteren şirketlerin, Müslüman kadın çalışanlarının başörtüsü takmasını belirli hallerde yasaklayabileceğine hükmettiğini aktardı.

Söz konusu davanın, Almanya'da başörtüsü taktıkları için işlerinden atılan iki kadın tarafından Lüksemburg'daki mahkemede açıldığını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Mahkemenin kararı, yalnızca Avrupalı Müslümanların güvenliği, özgürlükleri ve haklarıyla ilgili zaten artmakta olan endişeleri derinleştirmekle kalmadı, aynı zamanda AB'nin insan hakları, dini özgürlükler ve eşitlik meselelerine bakışının ne kadar ikiyüzlü olduğunu da ortaya koydu. Öte yandan mahkemenin kararı, Avrupa'nın İslam karşıtlığına doğru tedrici gidişini yakından takip edenler açısından sürpriz olmadı. Zira Avrupa'da uzun yıllardır Müslümanların şeytanlaştırılması, marjinalize edilmesi ve hatta kriminalize edilmesi için sistematik bir çaba gösteriliyor. 11 Eylül saldırılarından ve 'teröre karşı savaş'ın başlangıcından sonra dünya genelinde daha görünür hale gelen İslam karşıtlığı, son yıllarda kademeli olarak Avrupa ana akım siyasetine girdi. Her siyasi görüşten Avrupalı siyasetçi, Müslümanları ekonomik sorunlar, artan işsizlik, düzensiz göç, toplumsal memnuniyetsizlik ve küresel terör için bir günah keçisi haline getirmeye başladı."

Altun, Avrupa'da Müslüman karşıtlığının uzun zamandır arttığına dikkati çekerek, ABAD kararının yine de AB'nin, Müslümanlarla ilişkisinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Anlattığı hikayeye gölge düşürdü"

Mahkemenin, şirketlerin Müslüman çalışanlarının başörtüsüne yasak koymasına izin vererek, Avrupa'daki iş yerlerinde Müslümanlara yönelik ayrımcılığı kurumsallaştırdığını, yasallaştırdığını ve meşrulaştırdığını vurgulayan Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 5 yılda Batı'da yaşanan ırkçı ve İslam karşıtı saldırıların sayısında yüzde 250, bu olaylarda yaşanan ölümlerin sayısında ise yüzde 70 artış gözlemlendi. Aynı dönemde Avrupa'nın en büyük 5 ülkesinde en az 15 bin İslam karşıtı saldırı belgelendi. Bu acı tablo bağlamında, ABAD kararı Avrupalı Müslümanlara, 'Avrupa'da güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamanız, ancak inancınızın sembollerinden uzaklaşmanıza ve dini kimliğinizin tüm görünür sembollerinden vazgeçmenize bağlıdır' şeklinde açık bir mesaj niteliğindedir. Kuşkusuz, mahkemenin Müslümanlara yönelik ayrımcılığı yasallaştıran hamlesi, yalnızca Avrupalı Müslümanların karşı karşıya olduğu tehditlerin şiddetini artırmadı. Ayrıca Avrupa'nın dünyaya kendisiyle ilgili uzun zamandır anlattığı hikayeye gölge düşürdü. Nitekim, Müslüman ülkeleri sözde insan hakkı ihlalleri nedeniyle eleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan AB'nin en üst mahkemesi, bir çalışanın yalnızca iş yerinde dini sembollerinin görünür olması nedeniyle cezalandırılıp, kovulabileceğine hükmetti."

Altun, bu kararın bilhassa kadınları hedef almasının, AB'nin cinsiyet eşitliğine dair muhtelif taahhütleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça manidar olduğuna işaret etti.