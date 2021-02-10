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Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi

Bakan Varank, "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı." dedi.

Varank, "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız." diye konuştu.

"(Milli Uzay Programı) Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor." diyen Varank, şunları söyledi:

"En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor.

Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız.

Hem yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz."

Uzay alanında iş birliği konusunda Bakan Varank, "3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi." dedi.

Varank, "(Göbeklitepe'deki monolit) Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi." diye konuştu.

"İnsan deneyleri başlayacak 3 aşı adayımız var"

"Şu anda insan deneyleri başlayacak 3 aşı adayımız var. Bunlar, inaktif, VLP ve adenovirüs temelli aşılar." diyen Varank, "Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Varank, "(Uğur Şahin) Türkiye'de kanser araştırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak istiyor, bir merkez kurmak için bizimle görüşmelere devam ediyor. Ortak üretim teklifimizi yaptık. Kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan, merkezlerine ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz." dedi.

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