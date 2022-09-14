Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, konuşmasına Türkiye'nin bütün gençlerini, bütün üniversite öğrencilerini selamlayarak başladı.

Sözlerine başlarken, dost ve kardeş Azerbaycan'ın vatan topraklarını müdafaa için yürüttüğü mücadelede verdiği son şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan bu durumu, kabul edilemez buluyoruz. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Karabağ Savaşı'nın akabinde imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavırlar sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, mutabakat şartlarını süratle yerine getirmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

"Hizmete aldıklarımızla toplam yurt sayımızı 800'e ve yatak sayımızı da 850 bine çıkardık"

Bugün, ülke genelinde inşası tamamlanan yurt binalarının açılış töreni dolayısıyla bir arada olduklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmete açtıkları 105 yeni yükseköğrenim yurdunun ülkeye ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, yurtların ülkeye kazandırılmasına vesile olan Gençlik ve Spor Bakanlığının ve genel müdürlüğün mensuplarından, inşasında görev alan mimar, mühendisinden işçisine kadar tüm emek sahipleri, yüklenici firmayı yürekten kutladığını söyledi.

Bu yurtlarda kalarak, eğitim-öğretimlerini sürdürecek öğrencilere okullarında ve hayatlarında başarılar dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün hizmete aldıklarımızla birlikte toplam yurt sayımızı 800'e ve yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Bay Kemal, bu iş lafla olmuyor. 'Şöyle yurt yaparız, böyle yurt yaparız.' Elini kolunu tutan mı var, büyükşehir belediyelerine yaptır bakalım. Lafla olmuyor bu iş. Göreve geldiğimizde bu rakam yalnızca 190 yurt binası ve 182 bin yatak kapasitesinden ibaretti. Üstelik bu yurtların hemen hepsi eski sisteme göre inşa edilmiş, gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak köhne yapılardı. Bu binanın yerinde olan eski binada gençlik yıllarımda Ankara'ya gelişimde arkadaşlarımla beraber kalmıştık. Ben de böyle bir hatırası var. Ama şimdi maşallah muhteşem bir yurt binasına sahip olduk.

Düşük standartlı yurt binaları, üniversite öğrencilerimizin en son çare olarak başvurduğu yerlerdi. 'Gençlerimiz en iyisine, en güzeline layıktır' diyerek hemen kolları sıvadık. Attığımız adımlarla ülkemize ve gençlerimize yakışmayan bu kötü tabloyu tamamen tersine çevirdik. Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. Yeni iş birliği modelleri geliştirerek, bu süreçte özel sektörümüzün dinamizminden de faydalandık. Üniversitelerimizin yaygınlaşmasına paralel olarak 81 vilayetimizin tamamına, 254 ilçemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu imkanı götürdük."