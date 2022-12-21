Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönen "Koca Yusuf"ların personeline telefonda hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava sahasının kapatılması nedeniyle kaldıkları Ukrayna'dan dönen iki A400M uçağının personeline hitap etti.

İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarının tahliyesi için gittikleri Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağı dün akşam Kayseri'ye geldi.

Ukrayna'dan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına dönen ve "Koca Yusuf" olarak da bilinen uçakları, üs personeli ile uçak personelinin aileleri karşıladı.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Kayseri'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da uçak personeli ve aileleriyle 221'inci Filo Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Hava sahasının kapatılmasının ardından Ukrayna'da yaşanan sürece ilişkin bilgi veren personel, zorlu şartlara rağmen uçağın bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını, dönüş için her an hazır beklediklerini belirterek, "Uçağımıza gözümüz gibi baktık." ifadesini kullandı.