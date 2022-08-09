Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda yapılan "Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni"ne katıldı.Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir arada olduklarını belirterek, "Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok daha aydınlık." diye konuştu.

Son 20 yılda Türkiye'ye asırlık eser ve hizmetler kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları, bakın sondaj demiyorum, sismik araştırmaları, sondaj faaliyetlerini, keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisi ile Türkiye'nin farklı bir yere geldiğine işaret ederek, Türkiye'nin, dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarını sundu.

"Dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz"

Bugünlere bir anda ve kolay bir şekilde gelinmediğini dile getiren Erdoğan, "Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık, vakit ve kaynak kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle kendi veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız, 4 tane sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Denizlerde, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz." dedi.