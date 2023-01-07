Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seçimin arifesinde, karşımıza yine "yaptırmayız" ittifakıyla çıktılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kumluca'daki sel bölgesine ilişkin, "Meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı, 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Erdoğan, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kepez'den başlayarak bir taraftan Kumluca'ya diğer taraftan Manavgat'a kadar her köşesi ile Antalya ile hasret gidermeye geldiklerini belirtti.

Aşırı yağışlar sebebiyle geçen ay sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçelerindeki vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, felaketin ilk anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarla olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Erdoğan, daha sonra yaraları saracak adımları süratle attıklarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin anında bölgeye ulaştıklarını, AFAD, Kızılay ve bütün imkanlarla orada devletin varlığını ifade ettiklerini söyledi.

"6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı"

İnsanları felaketin içinde yalnız bırakmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz devletiz. 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adl-i ilahi sorar Ömer'den onu' diyerek oralarda görevimizin başında yerimizi aldık." diye konuştu.

Erdoğan, Kumluca'da 1000'in üzerinde, Finike'de 226, Demre'de ise 7 haneye eşya desteği verdiklerini, 883 iş yerine de nakdi destek sağladıklarını aktardı.