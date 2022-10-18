Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz stajları için ödediğimiz rakamı 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"nda konuştu.

"Türkiye yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur" dedi.

Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." diye konuştu.

Ulusal Staj Programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulusal Staj Programı'na ilşkin şöyle konuştu:

"2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz.

Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir."

2023-2027 Stratejik İnsan Kaynağı planlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023-2027 Stratejik İnsan Kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık." dedi.