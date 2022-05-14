Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaş çayda taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin, "Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmaya, tüm katılımcıları selamlayarak başladı.

Türkiye'nin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile diğer katılımcılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmet siyasetlerinin son örneği olan bu havalimanının sıradan bir yatırım olmadığını belirterek, dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı olduğunu, bunlardan ikisinin Türkiye'de bulunduğunu anımsattı.

Türkiye'deki havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, vatandaşların kendisiyle gurur duyduklarını söylemesi üzerine, "Ben sizlerle gurur duyuyorum. Rabbime hamdediyorum. Ya Rab, şahsıma ve heyetime bu millete hizmet etme şerefini bizlere bahşettiğin için sana hamdolsun." ifadelerini kullandı.