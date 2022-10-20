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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Zengilan Havalimanı'nı açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.
GÜNCEL 20.10.2022, 12:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.
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