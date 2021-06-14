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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi kapsamındaki bir araya geldi. Biden, görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe BidenNATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesini yaptı.Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

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