Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur." dedi.

GÜNCEL 21.03.2022, 22:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen, "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak ve onlara teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim o dava erlerini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Milletvekili ve il başkanı olarak bu davaya eşsiz katkılar vermiş sizler başta olmak üzere emeğiyle, birikimiyle, gayretiyle partimize hizmet etmiş her bir arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Rabbim son nefesimize, gücümüzün son katresine kadar bize bu kutlu yolda çalışmayı nasip etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sık sık tekrarladığımız bir tespitimiz var. Diyoruz ki; AK Parti milletin partisidir, AK Parti'yi kuran da iktidara getiren de girdiği 15 seçimin tamamında sandıktan birinci çıkaran da verdiği her mücadelede dimdik yanında durarak başarıya ulaşmasını sağlayan da milletimizdir. Bunun için de siyasetimizin eser ve hizmet siyaseti olduğunu söylüyoruz." dedi.

AK Parti kadrolarının tüm kademeleriyle millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluştuğunu söyleyen Erdoğan, böyle olduğu için de AK Parti'nin kadro değişimlerini bayrak yarışı olarak gördüklerini söylediklerini aktardı.

Tüm parti organlarında, şehirlerine ve Türkiye'ye hizmet eden herkesin bu bayrak yarışında yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, kendilerinin de bu davanın manevi bayrağını önceki büyüklerinden devraldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, her bir başarıda, her bir zaferde payı vardır, katkısı vardır, rolü vardır, hakkı vardır. Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendiriyorum. Bu resmin içinden hangi rengi, hangi motifi, hangi çizgiyi, hangi kısmı dışarıda bırakırsanız bırakın orada bir büyük eksiklik ortaya çıkar. Sözüm sizlerle birlikte ağustos ayında 21'inci yılını geride bırakacağımız AK Parti'mizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimedir." diye konuştu.

"Ülkeye hizmet etmek sadece unvanla, sadece makam mevki ile olmaz"

"Türkiye'nin en büyük siyasi teşekkülü, dünyanın da belki en büyük sivil toplum hareketi olan bu parti sizlerin evidir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Sadece partimizin değil, ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, en paha biçilmez zenginliği işte bugün buradadır. Üstelik bu değerli birikim, ülkenin ve milletin çok büyük fedakarlıklarla, çok büyük bedellerle sağladığı imkanlar, tahsis ettiği kaynaklar, ayırdığı vakitle elde edilmiştir. Ne parti olarak ne ülke olarak böylesine bir hazineye sırt çeviremeyiz, böyle bir vebalin altına giremeyiz. Hiçbir haklı, haksız gerekçe sizlerin kendinizi AK Parti'nin ve ülkenin verdiği mücadelelerin dışında tutmanızın sebebi, bahanesi olamaz. Ülkeye hizmet etmek sadece unvanla, sadece makam, mevki ile olmaz. Anadolu'yu kendimize çerisiyle, dervişiyle, ahisiyle, abdalıyla birlikte, hep birlikte vatan yaptık. Milli Mücadeleyi 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır' anlayışıyla kadını erkeği, her yaştan, her kökenden, her meşrepten insanımızın seferberliğiyle kazandık. Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin, darbecilerin, geri kalmışlığın pençesinden AK Parti öncülüğünde verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte kurtardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde aynı anlayış, inanç ve azimle çalışmaları, gayret göstermeleri gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Her biriniz bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz çevrede gücü ve etkisi unvanla, şöhretle, maddi değerle ölçülemeyecek düzeyde birer markasınız. Sizlerden işte bu marka değerinizin hakkını vermenizi istiyorum. Sizlerden ülkenin ve milletin üzerinizdeki hakkının gereğini yerine getirmenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza göğsünüzü gererek miras bırakacağınız bir Türkiye için sahip olduğunuz gücü, itibarı, çevreyi, imkanı sonuna kadar kullanmanızı istiyorum. Sizlerden aktif çalışma hayatınızı bitirip de köşenize çekildiğinizde huzur içinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda her hal ve şart altında 'üzerime düşeni yaptım' diyebileceğiniz bir gayret sergilemenizi özellikle istiyorum. Sizlerden küçük cihadı bitirdiğinde büyük cihada başlamayı emreden medeniyet duruşu, 'Kim var?' denildiğinde sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyebilecek dava adamı kararlılığı istiyorum. Buradaki her bir arkadaşımda ve temsil ettiği tüm kardeşlerimizde tüm bunları Allah için yapacak bir inanç bir irade, bir adanmışlık, bir mücadele azmi olduğunu biliyorum."

"Mücadele bayrağını yükseltelim diyorum"

"Biz bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi sizlerin desteğini, duasını, varlığını yanımızda hissederek verdik." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizler, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne sizlerle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmak, ülkemizin büyük emek ve zahmetle elde ettiği kazanımlarını korumak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak için yine, yeniden tekrar ve daha kararlı bir şekilde mücadele bayrağını yükseltelim diyorum. Kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak birikime, enerjiye, dirayete, kabiliyete sahiptir. İnşallah 2023 Haziranında seçim zaferini beraberce kutlayacak, ülkemizi 2053'e taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte inşallah döşeyeceğiz. Bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruların yardımcısıdır."

Yorumlar (0)
6
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Mart 2022
İmsak 05:32
Güneş 06:58
Öğle 13:16
İkindi 16:42
Akşam 19:24
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19