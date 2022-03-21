Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen, "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak ve onlara teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim o dava erlerini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Milletvekili ve il başkanı olarak bu davaya eşsiz katkılar vermiş sizler başta olmak üzere emeğiyle, birikimiyle, gayretiyle partimize hizmet etmiş her bir arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Rabbim son nefesimize, gücümüzün son katresine kadar bize bu kutlu yolda çalışmayı nasip etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sık sık tekrarladığımız bir tespitimiz var. Diyoruz ki; AK Parti milletin partisidir, AK Parti'yi kuran da iktidara getiren de girdiği 15 seçimin tamamında sandıktan birinci çıkaran da verdiği her mücadelede dimdik yanında durarak başarıya ulaşmasını sağlayan da milletimizdir. Bunun için de siyasetimizin eser ve hizmet siyaseti olduğunu söylüyoruz." dedi.

AK Parti kadrolarının tüm kademeleriyle millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluştuğunu söyleyen Erdoğan, böyle olduğu için de AK Parti'nin kadro değişimlerini bayrak yarışı olarak gördüklerini söylediklerini aktardı.

Tüm parti organlarında, şehirlerine ve Türkiye'ye hizmet eden herkesin bu bayrak yarışında yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, kendilerinin de bu davanın manevi bayrağını önceki büyüklerinden devraldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, her bir başarıda, her bir zaferde payı vardır, katkısı vardır, rolü vardır, hakkı vardır. Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendiriyorum. Bu resmin içinden hangi rengi, hangi motifi, hangi çizgiyi, hangi kısmı dışarıda bırakırsanız bırakın orada bir büyük eksiklik ortaya çıkar. Sözüm sizlerle birlikte ağustos ayında 21'inci yılını geride bırakacağımız AK Parti'mizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimedir." diye konuştu.

"Ülkeye hizmet etmek sadece unvanla, sadece makam mevki ile olmaz"

"Türkiye'nin en büyük siyasi teşekkülü, dünyanın da belki en büyük sivil toplum hareketi olan bu parti sizlerin evidir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Sadece partimizin değil, ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, en paha biçilmez zenginliği işte bugün buradadır. Üstelik bu değerli birikim, ülkenin ve milletin çok büyük fedakarlıklarla, çok büyük bedellerle sağladığı imkanlar, tahsis ettiği kaynaklar, ayırdığı vakitle elde edilmiştir. Ne parti olarak ne ülke olarak böylesine bir hazineye sırt çeviremeyiz, böyle bir vebalin altına giremeyiz. Hiçbir haklı, haksız gerekçe sizlerin kendinizi AK Parti'nin ve ülkenin verdiği mücadelelerin dışında tutmanızın sebebi, bahanesi olamaz. Ülkeye hizmet etmek sadece unvanla, sadece makam, mevki ile olmaz. Anadolu'yu kendimize çerisiyle, dervişiyle, ahisiyle, abdalıyla birlikte, hep birlikte vatan yaptık. Milli Mücadeleyi 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır' anlayışıyla kadını erkeği, her yaştan, her kökenden, her meşrepten insanımızın seferberliğiyle kazandık. Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin, darbecilerin, geri kalmışlığın pençesinden AK Parti öncülüğünde verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte kurtardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde aynı anlayış, inanç ve azimle çalışmaları, gayret göstermeleri gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Her biriniz bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz çevrede gücü ve etkisi unvanla, şöhretle, maddi değerle ölçülemeyecek düzeyde birer markasınız. Sizlerden işte bu marka değerinizin hakkını vermenizi istiyorum. Sizlerden ülkenin ve milletin üzerinizdeki hakkının gereğini yerine getirmenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza göğsünüzü gererek miras bırakacağınız bir Türkiye için sahip olduğunuz gücü, itibarı, çevreyi, imkanı sonuna kadar kullanmanızı istiyorum. Sizlerden aktif çalışma hayatınızı bitirip de köşenize çekildiğinizde huzur içinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda her hal ve şart altında 'üzerime düşeni yaptım' diyebileceğiniz bir gayret sergilemenizi özellikle istiyorum. Sizlerden küçük cihadı bitirdiğinde büyük cihada başlamayı emreden medeniyet duruşu, 'Kim var?' denildiğinde sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyebilecek dava adamı kararlılığı istiyorum. Buradaki her bir arkadaşımda ve temsil ettiği tüm kardeşlerimizde tüm bunları Allah için yapacak bir inanç bir irade, bir adanmışlık, bir mücadele azmi olduğunu biliyorum."

"Mücadele bayrağını yükseltelim diyorum"

"Biz bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi sizlerin desteğini, duasını, varlığını yanımızda hissederek verdik." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizler, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne sizlerle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmak, ülkemizin büyük emek ve zahmetle elde ettiği kazanımlarını korumak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak için yine, yeniden tekrar ve daha kararlı bir şekilde mücadele bayrağını yükseltelim diyorum. Kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak birikime, enerjiye, dirayete, kabiliyete sahiptir. İnşallah 2023 Haziranında seçim zaferini beraberce kutlayacak, ülkemizi 2053'e taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte inşallah döşeyeceğiz. Bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruların yardımcısıdır."