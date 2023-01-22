Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ortak değeri olan İstanbul'u kimsenin insafına bırakamayız

Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'a tarihi öneme sahip yeni bir eser kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

Kağıthane istasyonundan başlayıp İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattının İstanbul'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık. Kendi içinde pek çok rekora imza atılan metromuzun inşaat süreci, yerli ve milli mühendislik başarılarıyla dopdolu, gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam ekranlardan seyredebilirsiniz. Bundan 3 yıl önce ilk kaynak törenine, birkaç ay sonra tünelin Gayrettepe'ye ulaşma sevincine, yaklaşık 1,5 yıl önce ilk tek sürüşüne şahitlik ettiğimiz metromuzu bugün hizmete veriyoruz."

"Türkiye metro hattı inşasındaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmete alınan metro hattını Kağıthane'de Mahmutbey metrosuyla entegre ettiklerine dikkati çekerek, birkaç ay içinde bu hattı Zincirlikuyu metrobüs durağıyla da birleştireceklerini ifade etti.

Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyon sisteminin TÜBİTAK işbirliğiyle ASELSAN tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli bataryayla görev yapacak. Türkiye bu projeyle metro hattı inşasındaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inecek metro hattı projemizdeki çalışmalar da süratle devam ediyor. Bunların yanında Bakırköy-Bağcılar, Başakşehir-Kayaşehir, Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bu projeleri tamamladığımızda İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız. İstanbul'da ilk metro hattının işletmeye açıldığı 1989 yılından sonra en büyük projeler bizim dönemimizde başladı ve sonrasında devam ettik. Son yıllarda devreye giren metro hatlarının da neredeyse tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca inşa edilen projelerdir. Halen çoğunluğu yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yürütülen projeleriyle İstanbul, dünyada en fazla raylı sistem inşası yapılan şehirler arasında ilk sırada bulunuyor."

"Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, rahmetli Kadir Topbaş'ın, metro hatlarının hızlandırılması ve yaygınlaştırılması konusunda gayretlerini asla unutamayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında hizmete giren Üsküdar-Çekmeköy sürücüsüz metro hattının bu alanda Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük kapasiteli projesi seçildiğini belirterek, "Üstelik İstanbul'da bunun gibi 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor. Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahibi olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'umuzu da tanımıyorlar, bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı bir turist gibi yaşıyorlar. Ama onların bu cehaleti, hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların bu trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro inşaatında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'a belediye başkanı olduğumuzda 'Ne kandıranlardan ne kandırılanlardan olacağız' demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sevdamız, aşkımız, gönül tahtımızın sultanı, efsunlu güzelliklerin şehri aziz İstanbul'a karşı her zaman samimi olduk, hasbi olduk, harbi olduk. Fatih'in emaneti, bu mübarek şehre karşı mahcup olmaktansa, değil siyasette fedakarlık yapmayı, gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz. Rabb'imden, bize de üstat gibi 'O manayı bul da bul. İlle İstanbul'da bul' demeyi hep temenni ediyoruz. Yine üstadın ifadesiyle 'Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar'."

"Ülkenin ortak değeri olan bu şehri kimsenin insafına bırakamayız"

İstanbul'u her alanda hak ettiği seviyeye çıkarmak için başbakan ve cumhurbaşkanı olarak gece gündüz çalıştığını anımsatan Erdoğan, kimin sorumluluğunda olduğuna bakmadan bu şehrin her meselesiyle yakından ilgilendiklerini, her projesini takip ettiklerini ve her sıkıntısına çözüm aradıklarını dile getirdi.

Milli iradenin üstünlüğüne olan saygıları gereği hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan, şehrin tamamına hizmet verecek eserleri birer birer hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, "İstanbul konumu ve sahip olduğu potansiyeliyle Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, en bereketli kaynağı, en dinamik şehridir. Ülkenin ortak değeri olan bu şehri her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum, kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul'a yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan tarıma, diplomasiye, bütün bu adımları kültür sanatta kararlılıkta attık." açıklamasında bulundu.