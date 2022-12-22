Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin kültür varlığını zenginleştiren sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine bakıldığında ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasına ödüle layık görülen kıymetli sanatçıları, fikir ve edebiyat erbabını, ustaları ve onların temsilcilerini tebrik ederek başladı.

Titiz bir çalışmayla bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlarını tespit eden seçici kurula da teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine bakıldığında ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, müzik alanında ödüle layık görülen Ajda Pekkan'ın sanat dünyasının çınarlarından biri olduğunu söyledi.

Yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrasıyla Pekkan'ın müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edindiğini anlatan Erdoğan, "Sayın Pekkan, 'Kimler geldi kimler geçti', 'Petrol', 'Her yaşın bir güzelliği var' gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adına yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vurmasının yanında yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan'ın 60 yılı aşan sanat hayatı ile ülkenin resim alanında duayen isimleri arasında ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Tekcan'ın aynı zamanda içinde 25 binden fazla sanat eseri bulunan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ile ülkenin dört bir yanından sanat okullarının, liselerinin ve akademilerinin kurucusu olduğunu anlatan Erdoğan, "Hocamız gerek resim, özgün baskı, heykel gibi geniş yelpazeye yayılan eserleriyle, eğitimci kişiliğiyle büyük bir emek ve katma değeri fani ömre sığdıran müstesna bir şahsiyettir. Sanatını bu toprakların kültürü ve birikimi üzerine inşa eden Tekcan'ı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.