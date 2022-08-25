Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz
GÜNCEL 25.08.2022, 15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz." ifadelerini kullandı.
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